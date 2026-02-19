Grave accident à Stallikon : une grue s’effondre, le grutier éjecté

Une grue mobile a basculé au sol jeudi matin sur un chantier à Stallikon (ZH). Le grutier âgé de 60 ans a été éjecté de sa cabine et grièvement blessé. Il a été héliporté à l'hôpital. Les dégâts matériels sont estimés à bien plus d'un million de francs.

L'évacuation de la grue accidentée devrait durer plusieurs jours. Police cantonale zurichoise

Keystone-SDA ATS

L'accident est survenu pour des raisons inconnues vers 08h50, alors qu'une entreprise spécialisée démontait une grue fixe sur un chantier, indique la police cantonale zurichoise. La grue mobile a basculé, son montant et sa cabine se sont effondrés au sol alors que son châssis a basculé en hauteur.

Les collègues du grutier ont apporté les premiers soins à ce dernier jusqu'à l'arrivée des secours qui l'ont transporté à l'hôpital par hélicoptère dans un état grave. Une enquête a été ouverte pour établir les causes de l'accident.