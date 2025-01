Une vente aux enchères à Londres de guitares et autres équipements de musique du guitariste britannique de légende Jeff Beck a récolté plus de 8,7 millions de livres. Plus de 1,06 million a été dépensé pour la seule fameuse guitare «Oxblood» Gibson Les Paul 1954.

Mort en 2023, Jeff Beck était considéré comme l'un des meilleurs guitaristes, capable de passer d'un style à l'autre: rock, hard rock, blues, jazz (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Cette guitare apparaissait sur la couverture de l'album solo «Blow by blow» (1975) et avait été utilisée dans de nombreux concerts par Jeff Beck, décédé au début 2023. Son prix était estimé entre 350'000 et 500'000 livres sterling (entre 390'000 et 560'000 francs), selon la maison d'enchères Christie's organisatrice de la vente.

Parmi les pièces phares figurait également une guitare Fender électrique 1990, principal instrument utilisé par Jeff Beck entre 1999 et 2014, achetée pour un million de livres, pour une estimation entre 20'000 et 30'000 livres.

Cette vente «rend hommage à l'héritage d'un génie, d'une vraie légende du rock, révérée dans le monde entier», s'est réjouie Amelia Walker, experte des collections privées et emblématiques de Christie's à Londres, citée dans un communiqué.

130 objets de Jeff Beck

«Je suis tellement heureuse que les guitares de Jeff ont été si populaires parmi ses fans et ses amis», a pour sa part réagi Sandra Beck, la veuve du musicien, citée dans le même communiqué.

Au total, la vente comptait plus de 130 objets, dont des guitares et des amplificateurs, utilisés par Jeff Beck «tout au long de sa carrière qui s'est étalée sur près de six décennies», selon Christie's.

Né en juin en 1944 dans la banlieue de Londres et mort en 2023, Jeff Beck était considéré comme l'un des meilleurs guitaristes, capable de passer d'un style à l'autre: rock, hard rock, blues, jazz. Il est devenu célèbre après avoir rejoint le groupe de rock The Yardbirds en 1965, où il a joué avec Jimmy Page. Le duo a taillé sa légende avec les albums et morceaux «Shapes of Things» et «Over Under Sideways Down».

La dernière tournée de Jeff Beck remonte à 2022. Le musicien a remporté huit Grammy awards en récompense de sa virtuosité et de son sens de l'innovation à la guitare électrique.