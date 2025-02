Le nombre de travailleurs frontaliers en Suisse a augmenté de 2,9 % au quatrième trimestre 2024, atteignant presque 407 000. La région lémanique connait un essor particulièrement important.

Le nombre de nouveaux titulaires d'un permis frontaliers n'a jamais été aussi élevé qu'en 2024 (photo d'illustration, archives). sda

Alix Maillefer

Ces chiffres proviennent des dernières statistiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS), publiées aujourd'hui. Par rapport au trimestre précédent, le nombre total de détenteurs de permis G a augmenté de 0,8 % à l'échelle nationale, mais a chuté de 0,8 % spécifiquement au Tessin.

La majorité des frontaliers travaillent dans le secteur tertiaire (284 000, +3,6 % par rapport à l'année précédente), suivi par le secteur secondaire (120 000, +1,4 %), tandis que le secteur primaire reste marginal avec 2 800 frontaliers (+4,8 %).

La région lémanique est la plus populaire

La région du Léman (Genève, Vaud, Valais) est celle qui accueille le plus de pendulaires étrangers, avec 166 386 travailleurs, et enregistre la plus forte hausse (+6,1 %) sur une année. Le Tessin arrive en deuxième position parmi les grandes régions, devant le nord-ouest du pays (Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne) avec 76 653 frontaliers. Le Mittelland (Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Soleure) suit avec 37 597, tandis que la Suisse orientale (Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie) se trouve à la cinquième place avec 32 358 frontaliers. Seules la Suisse orientale et le Tessin enregistrent une baisse par rapport à l'année précédente.

Concernant les pays d'origine, la France domine avec 236 000 frontaliers (+5,3 %), suivie par l'Italie avec 91 000 frontaliers (-1,6 %) et l'Allemagne avec 66 500 frontaliers (+1,6 %).

L'OFS souligne également que le nombre de frontaliers a augmenté de 20 % en cinq ans, passant de 339 000 au quatrième trimestre 2019 à près de 407 000 aujourd'hui.