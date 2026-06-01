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Quatre autres blessés Une hôtesse de l'air traverse soudainement la cabine suite à des turbulences

Sven Ziegler

1.6.2026

Un incident survenu en altitude au-dessus de l'Europe occupe désormais les enquêteurs. Sur un vol Eurowings entre la Grèce et l'Allemagne, cinq personnes sont blessées après que l'avion a été pris dans de fortes turbulences.

Avec environ 120 avions, Eurowings propose 13 pour cent de places en plus que l'année précédente en raison de la forte croissance de la demande.
Avec environ 120 avions, Eurowings propose 13 pour cent de places en plus que l'année précédente en raison de la forte croissance de la demande.
Soeren Stache/dpa

Sven Ziegler

01.06.2026, 14:28

01.06.2026, 20:04

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Cinq personnes ont été blessées sur un vol Eurowings reliant Rhodes à Cologne.
  • Selon les premières constatations, les tourbillons d'air d'un Airbus A380 d'Emirates qui le précédait en étaient la cause.
  • La distance entre les deux avions était apparemment supérieure à la valeur minimale recommandée.
Montre plus

Lorsque l'Airbus A320 d'Eurowings a touché le sol à l'aéroport de Cologne, les secours attendaient déjà l'appareil. Quatre passagers et une hôtesse de l'air ont dû être pris en charge médicalement. Les blessures sont considérées comme légères, mais les événements occupent désormais les services d'enquête compétents.

Les enregistreurs de données de vol ont été saisis. Ils doivent montrer pourquoi un vol de routine s'est soudainement transformé en un incident de sécurité.

Des forces énormes à haute altitude

Selon les informations du portail aéronautique Aviation Herald, le jet d'Eurowings se trouvait en route de Rhodes vers Cologne lorsque l'équipage a reçu l'autorisation de monter à une altitude de croisière plus élevée. Au cours de cette manœuvre, l'avion a été pris de violentes secousses.

Selon le rapport, les conditions météorologiques n'ont joué aucun rôle. Ce sont plutôt les turbulences d'un Airbus A380 qui le précédait qui auraient déclenché les turbulences. Les avions long-courriers particulièrement lourds génèrent derrière eux de puissants tourbillons de sillage qui peuvent avoir des répercussions sur d'autres appareils encore très éloignés.

Pour les personnes à bord, les conséquences ont été immédiates. Une hôtesse de l'air a été projetée contre le plafond de la cabine par la force des mouvements.

La distance minimale n'était apparemment pas suffisante

L'incident est particulièrement intéressant, car les règles de sécurité en vigueur semblent avoir été respectées. Les distances à respecter derrière un Airbus A380 sont plus importantes que derrière d'autres types d'avions, car ses turbulences de sillage sont considérées comme particulièrement fortes.

Selon les données disponibles, le jet d'Emirates se trouvait à plusieurs kilomètres devant l'avion d'Eurowings. Les violents mouvements se sont néanmoins produits.

De tels événements sont rares, mais ils ne sont pas sans précédent. Les autorités d'enquête font régulièrement état de cas où des tourbillons d'air de grands avions ont eu une influence inattendue sur d'autres appareils. Dans le passé, des incidents similaires ont même parfois entraîné des pertes de contrôle et de graves dommages.

Les enquêtes en cours doivent maintenant déterminer pourquoi les réserves de sécurité n'ont pas été suffisantes dans ce cas.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.

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