Les services de secours australiens luttaient mercredi contre l'incendie à ce stade incontrôlable d'une des deux raffineries du pays, qui fournit 10% du carburant de l'Australie.

A massive fire has broken out at the Viva Energy refinery, one of only two operational refineries in Australia, which processes about 120,000 barrels of oil per day. pic.twitter.com/aLLAa2jx7X — Breaking911 (@Breaking911) April 15, 2026

Keystone-SDA ATS

Les pompiers locaux ont indiqué avoir été appelés à 23H15 (15H15 Heure suisse) mercredi après des explosions et un départ de feu à la raffinerie Viva Oil de Geelong, dans l'Etat de Victoria.

«Le feu n'est pas encore maîtrisé, mais il est contenu dans l'usine», ont indiqué les pompiers de Victoria dans un communiqué, précisant que l'incendie impliquait «des carburants liquides et du gaz».

Il n'y a pas eu de blessés, et le producteur Viva a assuré qu'il n'y aurait «pas de conséquence immédiate sur les livraisons de carburant».

Selon le site internet de Viva Energy, la raffinerie a été ouverte en 1954 et «peut traiter jusqu'à 120'000 barils de pétrole chaque jour, produisant de l'essence, du gazole» et d'autres hydrocarbures dérivés. Selon la même source, la raffinerie fournit «plus de 50%» du carburant de l'Etat de Victoria et «10% du carburant de l'Australie».

Cet incendie survient une semaine après la conclusion d'un accord entre Viva Energy et le gouvernement australien pour garantir les ressources en énergie dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.