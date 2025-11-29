Une influenceuse autrichienne disparue retrouvée morte

Depuis dimanche, l’influenceuse autrichienne Stefanie P. était portée disparue. On sait désormais ce qu’il en est : elle a été victime d’un féminicide. Son corps a été retrouvé en Slovénie et le suspect est passé aux aveux.

L'influenceuse autrichienne Stefanie P. a été retrouvée morte. instagram / badgalfani

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

L’influenceuse autrichienne Stefanie P., portée disparue depuis dimanche, est décédée. Comme l’a confirmé un porte-parole de la police régionale de Styrie aux médias autrichiens, son corps a été retrouvé en Slovénie.

L’ex-petit ami, soupçonné d’être l’auteur du crime et précédemment arrêté, a été interrogé pendant des heures vendredi par les enquêteurs de la police criminelle de Styrie. Il aurait indiqué où se trouvait la disparue. «Le suspect de 31 ans est désormais passé aux aveux», a indiqué la police dans un communiqué.

Selon le journal Kronen Zeitung, le suspect a déclaré avoir étranglé la jeune femme. Les enquêteurs ont retrouvé le corps de Stefanie P. dans une forêt en Slovénie. D’après ses propres dires, il aurait placé la victime dans une valise avant de l’enterrer. Ces éléments n’ont toutefois pas encore été confirmés par la police.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.