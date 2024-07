L'influenceuse indienne Aanvi Kamdar a été victime d'un accident mortel aux chutes de Kumbhe. L'opération de sauvetage, qui a duré six heures, est arrivée trop tard pour la jeune femme de 27 ans.

Aanvi Kamdar, originaire de Bombay, a voyagé dans le monde entier, découvert différentes destinations et fait partager son expérience à sa communauté. Mais cette jeune femme de 27 ans a été victime d'un accident mortel lors d'un tournage. DR

Fabian Tschamper

Ce devait être une nouvelle publication sur son profil Instagram, dans laquelle elle visitait un lieu de voyage populaire et le partageait avec sa communauté. Comme le rapporte CBS, l'influenceuse indienne Aanvi Kamdar, âgée de 27 ans, a glissé mardi lors du tournage d'une vidéo et a fait une chute vertigineuse.

L'incident s'est produit à la cascade de Kumbhe, à 140 kilomètres de Bombay, dans la partie occidentale du Maharashtra. Aanvi Kamdar se trouvait sur place avec sept amis, comme l'a indiqué la police.

«Elle a fait une chute d'environ 90 mètres dans la vallée à cause des pierres dures et glissantes et n'a d'abord pas pu être localisée», raconte un sauveteur. «Elle a été attachée sur une civière et transportée vers le haut à l'aide de cordes. Six secouristes sont descendus tandis que 50 autres ont apporté leur soutien en haut», ajoute-t-il.

Les secours sont arrivés trop tard

Le sauvetage de la jeune influenceuse depuis la vallée profonde a duré six heures, car il a beaucoup plu durant toute l'opération - il était difficile de se déplacer sur le terrain.

La jeune femme a ensuite été transportée à l'hôpital local, mais elle a succombé peu après à ses graves blessures.

Son compte Instagram «The Glocal Journal» compte plus de 300'000 abonnés, qui suivaient les voyages de la malheureuse.