  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

À Universal Studios Une influenceuse italienne exhibe un pass handicapés comme un gadget pour «tricher»

Alix Maillefer

15.11.2025

L'influenceuse italienne Camilla De Pandis a été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir utilisé un pass handicapé à Universal Studios Orlando, déclenchant un vif débat sur la responsabilité des créateurs de contenu.

Antonio Fontana

15.11.2025, 13:54

Comme le rapporte « Leggo », la créatrice de contenu Camilla De Pandis – qui compte plus de 700 000 followers sur Instagram et 1,5 million sur TikTok – s'est retrouvée au centre d'une vive polémique après avoir publié un vlog tourné pendant ses vacances à Universal Studios à Orlando.

Dans la vidéo, on peut voir un « Disability Pass », le document qui permet aux personnes handicapées ou anxieuses d'attendre moins longtemps aux attractions. Camilla De Pandis le montrait comme s'il s'agissait d'une plaisanterie pour éviter la file d'attente.

Une vague de critiques

Ce que l'influenceuse avait imaginé comme une blague s'est rapidement transformé en une polémique.

En quelques heures, le clip a suscité l'indignation et des commentaires outrés de nombreux utilisateurs dénonçant le manque de respect envers ceux qui dépendent réellement de ces pass pour pouvoir vivre l'expérience du parc dans des conditions dignes.

Certains ont parlé d'une légèreté dangereuse, d'autres ont saisi l'occasion pour soulever une question plus large : la responsabilité de ceux qui communiquent en ligne et le poids que certains gestes peuvent avoir sur des communautés fragiles.

Contourner la file d'attente

Submergée par les critiques, la tiktokeuse est intervenue sur les réseaux sociaux - d'abord par un commentaire écrit, puis par une vidéo - pour assumer la responsabilité de ce qui s'était passé et présenter ses excuses, comme le rapporte « Adnkronos ».

Elle a expliqué qu'elle avait eu tort de se procurer le pass pour éviter la file d'attente, précisant qu'elle n'avait aucune intention de se moquer des personnes handicapées, mais qu'il s'agissait d'un geste impulsif qu'elle regrettait aujourd'hui.

Les parties contestées de la vidéo ont été supprimées, a-t-elle souligné, afin d'éviter de donner l'impression qu'un tel comportement puisse être considéré comme normal.

Camilla a ajouté qu'elle avait eu dans sa vie des relations étroites avec des personnes souffrant de différentes formes de handicap et qu'elle n'avait jamais voulu manquer de respect à qui que ce soit.

« Ma seule intention était de contourner la file d'attente, pas de me moquer de quelqu'un », a-t-elle assuré, réitérant son regret pour les conséquences de cette affaire.

Les plus lus

10 jours-amende pour le syndic de Romont coupable de violence ou menace
Treize ans de réclusion requis contre un avocat pour le viol d'une stagiaire
Un radar de Winterthur fait une razzia
Un condamné mis à mort par peloton d'exécution
Une Shiffrin impériale écrase la concurrence, les Suissesses loin du podium