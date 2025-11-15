L'influenceuse italienne Camilla De Pandis a été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir utilisé un pass handicapé à Universal Studios Orlando, déclenchant un vif débat sur la responsabilité des créateurs de contenu.

Antonio Fontana Alix Maillefer

Comme le rapporte « Leggo », la créatrice de contenu Camilla De Pandis – qui compte plus de 700 000 followers sur Instagram et 1,5 million sur TikTok – s'est retrouvée au centre d'une vive polémique après avoir publié un vlog tourné pendant ses vacances à Universal Studios à Orlando.

Dans la vidéo, on peut voir un « Disability Pass », le document qui permet aux personnes handicapées ou anxieuses d'attendre moins longtemps aux attractions. Camilla De Pandis le montrait comme s'il s'agissait d'une plaisanterie pour éviter la file d'attente.

Une vague de critiques

Ce que l'influenceuse avait imaginé comme une blague s'est rapidement transformé en une polémique.

En quelques heures, le clip a suscité l'indignation et des commentaires outrés de nombreux utilisateurs dénonçant le manque de respect envers ceux qui dépendent réellement de ces pass pour pouvoir vivre l'expérience du parc dans des conditions dignes.

Certains ont parlé d'une légèreté dangereuse, d'autres ont saisi l'occasion pour soulever une question plus large : la responsabilité de ceux qui communiquent en ligne et le poids que certains gestes peuvent avoir sur des communautés fragiles.

Contourner la file d'attente

Submergée par les critiques, la tiktokeuse est intervenue sur les réseaux sociaux - d'abord par un commentaire écrit, puis par une vidéo - pour assumer la responsabilité de ce qui s'était passé et présenter ses excuses, comme le rapporte « Adnkronos ».

Elle a expliqué qu'elle avait eu tort de se procurer le pass pour éviter la file d'attente, précisant qu'elle n'avait aucune intention de se moquer des personnes handicapées, mais qu'il s'agissait d'un geste impulsif qu'elle regrettait aujourd'hui.

Les parties contestées de la vidéo ont été supprimées, a-t-elle souligné, afin d'éviter de donner l'impression qu'un tel comportement puisse être considéré comme normal.

Camilla a ajouté qu'elle avait eu dans sa vie des relations étroites avec des personnes souffrant de différentes formes de handicap et qu'elle n'avait jamais voulu manquer de respect à qui que ce soit.

« Ma seule intention était de contourner la file d'attente, pas de me moquer de quelqu'un », a-t-elle assuré, réitérant son regret pour les conséquences de cette affaire.