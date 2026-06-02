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Tribunal Une influenceuse «MAGA» a dû dédommager une femme qu’elle a agressée à Londres

Basile Mermoud

2.6.2026

Une influenceuse américaine liée au mouvement «MAGA» de Donald Trump, Melissa Rein Lively, a admis avoir agressé une femme dans le métro à Londres en 2025 et accepté de lui verser une indemnisation, a annoncé mardi un procureur britannique.

Melissa Rein Lively est la fondatrice d'une agence de communication, «America First», qui dit fournir des services «anti-woke» (archives).
Melissa Rein Lively est la fondatrice d'une agence de communication, «America First», qui dit fournir des services «anti-woke» (archives).
AFP

Agence France-Presse

02.06.2026, 19:55

02.06.2026, 20:11

Les faits remontent au 11 octobre dernier, quand l'influenceuse et son compagnon, Philipp Ostermann, un Allemand, avaient eu une altercation avec deux femmes, accompagnées de deux jeunes enfants, à la station de métro Bond Street dans le centre de la capitale britannique.

Melissa Rein Lively, 40 ans, avait trébuché sur la poussette de l'une d'elles, ce qui avait déclenché la dispute, au cours de laquelle elle avait tiré les cheveux de la femme.

Le procureur Lyndon Harris a déclaré mardi au tribunal londonien de Westminster que l'Américaine - qui n'était pas présente - avait «reconnu les faits qui lui sont reprochés, admis qu'ils constituaient une infraction et accepté de payer 910 livres (environ 1.000 euros) de dédommagement» à la victime. Il s'agit d'une forme d'avertissement pénal, prévue en cas d'infraction mineure.

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Philipp Ostermann, 37 ans, est quant à lui poursuivi pour trois infractions, dont deux à caractère raciste à l'encontre des deux femmes. Il a comparu mardi devant le tribunal, et plaidé non coupable. Il a été laissé en liberté et une nouvelle audience a été fixée au 17 novembre.

Melissa Rein Lively est la fondatrice d'une agence de communication, «America First», qui dit fournir des services «anti-woke». La consultante avait convoité le poste de porte-parole de la Maison Blanche, pour lequel Donald Trump a choisi une fidèle de longue date, Karoline Leavitt.

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