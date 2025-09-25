  1. Clients Privés
«Sa vie nous a changés à jamais» Cette influenceuse est décédée à seulement 14 ans

Bruno Bötschi

25.9.2025

Alors qu'elle n'est encore qu'une enfant, Zuza Beine se voit diagnostiquer un cancer. Pendant onze ans, l'influenceuse américaine s'est battue sans relâche contre cette maladie qui mettait sa vie en danger. Aujourd'hui, elle est décédée à l'âge de 14 ans.

Zuza Beine, 14 ans, parlait régulièrement de sa maladie sur Instagram.
Zuza Beine, 14 ans, parlait régulièrement de sa maladie sur Instagram.
Photo : instagram.com: zuzas_way_to_healing

Bruno Bötschi

25.09.2025, 13:40

25.09.2025, 14:30

Elle s'est battue et a toujours fait preuve d'une incroyable volonté de vivre. Mais à la fin, tout cela n'a servi à rien: Zuza Beine a perdu il y a deux jours le combat qu'elle menait depuis des années contre un cancer mortel.

C'est ce qu'a annoncé la famille de l'influenceuse de 14 ans originaire de l'État américain du Wisconsin sur Instagram: «C'est le cœur brisé que nous devons annoncer que Zuza est décédée hier matin».

Et d'ajouter: «Elle a vécu 11 de ses 14 années avec un cancer implacable, mais elle a vécu de manière plus épanouie et plus reconnaissante que la plupart des autres. Sa vie nous a changés à jamais, et sa mort le fera aussi».

Deux millions de followers bouleversés

La vie de Zuza Beines a été marquée par des années de lutte contre le cancer. Malgré tout, la jeune fille ne s'est pas laissée abattre et a marqué nombre de ses plus de deux millions de followers sur Instagram par sa vision positive de la vie.

Ces derniers jours, Zuza Beine a publié plusieurs vidéos dans lesquelles elle parle de ses douleurs: «J'ai eu tellement mal ces derniers temps. [...] Je prends tout le temps des analgésiques parce que mon corps me fait tellement, tellement, tellement mal».

Mais quelques jours avant sa mort, l'adolescente a également évoqué dans une vidéo sa grande gratitude pour des choses tout à fait quotidiennes. «Ce n'est pas un hasard si la dernière vidéo de Zuza capture sa gratitude», écrit sa famille.

Malgré son désir de mener une vie normale, la petite Américaine a toujours fait preuve, ces dernières années, d'une capacité incroyablement généreuse à accepter les circonstances les plus difficiles, comme son cancer, tout en profitant de la vie comme elle le pouvait.

Zuza Beine souffrait d'une leucémie myéloïde aiguë. Elle a subi trois greffes de moelle osseuse au cours des dernières années. La maladie a été diagnostiquée chez elle à l'âge de trois ans.

