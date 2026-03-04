  1. Clients Privés
Mystère à Majorque Une jeune Britannique retrouvée morte sur le superyacht d'un milliardaire

Oliver Kohlmaier

4.3.2026

Mort mystérieuse à Palma de Majorque: une Britannique de 29 ans a été retrouvée sans vie sur le superyacht «Lind», appartenant à un milliardaire allemand. Une autopsie doit maintenant permettre de déterminer la cause du décès.

Le corps sans vie de la jeune femme a été retrouvé à bord d'un yacht de luxe dans le port de Palma de Majorque.
Le corps sans vie de la jeune femme a été retrouvé à bord d'un yacht de luxe dans le port de Palma de Majorque.
IMAGO/Pond5 Images (Archivbild)

Redaktion blue News

04.03.2026, 16:08

04.03.2026, 17:18

Le corps de la jeune femme a été découvert dimanche soir alors que le bateau était ancré dans le port de Palma de Majorque.

Comme le rapporte entre autres le «Daily Mail», la jeune femme de 29 ans était un membre de l'équipage. Selon le journal, ses collègues inquiets ont alerté les autorités après que la femme n'a pas répondu aux appels et aux messages.

Les sauveteurs ont finalement retrouvé la Britannique inanimée dans l'une des cabines du navire. Les enquêteurs de la Guardia Civil tentent à présent d'élucider les raisons du décès. Aucun acte de violence n'a pu être constaté et le reste de l'équipage a également été interrogé. Une autopsie doit maintenant déterminer la cause du décès.

Mauvaise surprise pour les touristes. Un bateau de croisière quitte le port trop tôt, des passagers restent bloqués à terre

Mauvaise surprise pour les touristesUn bateau de croisière quitte le port trop tôt, des passagers restent bloqués à terre

«Nous sommes bouleversés et affectés»

Sur le yacht, le rôle de la femme décédée était vraisemblablement de s'occuper de l'entretien du bateau.

L'embarcation en question est le superyacht «Lind», qui coûte l'équivalent de 28 millions de francs suisses et qui appartient à l'héritier et milliardaire allemand Peter Alexander Wacker, spécialisé dans la chimie. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré à «Bild» :«Nous sommes bouleversés et affectés».

Le superyacht navigue sous le pavillon des îles Caïmans et mesure plus de 50 mètres de long. Il atteint une vitesse maximale d'un peu plus de 15 nœuds et peut accueillir jusqu'à dix invités ainsi que 13 membres d'équipage.

Le «Lind» est équipé entre autres d'un cinéma en plein air, d'un jacuzzi, d'une salle de fitness et de trampolines gonflables. Pour louer le bateau, il faut débourser l'équivalent de 310'000 francs par semaine en haute saison.

