Tragédie en Australie Une jeune femme de 19 ans se noie après une attaque de dingos

ATS

6.3.2026 - 07:45

Une Canadienne s'est noyée après avoir été blessée lors d'une attaque de dingos, des chiens sauvages, sur une île de l'est de l'Australie, a déclaré vendredi l'autorité chargée de l'enquête. La jeune femme de 19 ans avait subi de multiples blessures avant de se noyer.

Une Canadienne s'est noyée après avoir été blessée lors d'une attaque de dingos.
Une Canadienne s'est noyée après avoir été blessée lors d'une attaque de dingos.
IMAGO/Danita Delimont

Keystone-SDA

06.03.2026, 07:45

Le corps de Piper James, 19 ans, a été retrouvé le 19 janvier sur une plage de l'île de K'gari, classée au patrimoine mondial, dans l'Etat du Queensland.

«Piper est décédée des suites d'une noyade après avoir subi de multiples blessures causées par ou résultant d'une attaque de dingos», a déclaré le tribunal local spécialisé qui enquête sur les décès inattendus, soudains, violents ou indéterminés.

«L'enquête sur la mort de Piper est en cours et aucune autre information ne peut être fournie pour le moment», a ajouté un porte-parole du tribunal.

Une meute euthanasiée

A la suite du décès de Piper James, le gouvernement du Queensland a déclaré qu'une meute de 10 dingos soupçonnés d'être impliqués serait euthanasiée après que des gardes forestiers ont observé un «comportement agressif».

Cette décision a engendré des débats sur la manière de traiter les dingos de l'île, des canidés de couleur sable qui seraient arrivés en Australie il y a 4000 à 5000 ans.

Des experts de la faune sauvage pensent que les interactions entre les humains et les dingos devraient être mieux gérées, mais que tuer ces animaux pourrait menacer la population de dingos de l'île, estimée entre 70 et 200 individus.

