Les parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Elle se fait passer pour leur fille Les parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme

dpa

8.10.2025 - 20:48

Les parents de Madeleine McCann, disparue en 2007, ont déjà dû faire face à de nombreuses souffrances. Une harceleuse présumée se faisant passer pour Maddie leur a également donné du fil à retordre.

Les parents de la fillette anglaise disparue Madeleine McCann ont témoigné dans un procès pour harcèlement contre une femme qui prétend être leur fille. (photo d'archives)
Les parents de la fillette anglaise disparue Madeleine McCann ont témoigné dans un procès pour harcèlement contre une femme qui prétend être leur fille. (photo d'archives)
Bild: dpa

DPA

08.10.2025, 20:48

08.10.2025, 21:20

Les parents de Madeleine McCann, disparue depuis 2007, ont fait état, lors d'un procès pour harcèlement, d'innombrables tentatives de prise de contact par une jeune femme se faisant passer pour Maddie.

Le père Gerry et la mère Kate ont tous deux rapporté des dizaines d'appels téléphoniques passés par Julia W., une Polonaise de 24 ans qui prétend être leur fille. Avec une co-accusée de 61 ans, elle se serait également présentée à leur domicile sans les prévenir et aurait écrit une lettre à Kate McCann signée du nom de sa fille. Les deux femmes sont accusées de harcèlement.

Elle tente de contacter la sœur de Maddie

Les McCann lui avaient pourtant fait comprendre à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait pas être leur fille et qu'elles ne voulaient plus être contactées par elle. Lorsque Julia W. a tenté de contacter la sœur de Maddie, les McCann ont prévenu la police, qui l'a arrêtée, ainsi que Karen S., qui la soutenait.

Multiples rebondissements. «Son absence est indescriptible» - Qui sont les parents de Maddie McCann ?

Multiples rebondissements«Son absence est indescriptible» - Qui sont les parents de Maddie McCann ?

«Quand des personnes prétendent être votre fille disparue, que vous n'avez pas vue depuis si longtemps, cela vous touche de près. Mais cela nuit aussi à la recherche de Madeleine», a déclaré Gerry McCann selon la «BBC».

Les parents refusent le test ADN

Madeleine McCann a disparu sans laisser de traces de l'appartement de vacances de ses parents en 2007, alors qu'elle n'avait que trois ans, lors de vacances au Portugal. Malgré des années d'enquête et une grande attention de la part des médias, son sort reste inexpliqué.

Selon l'accusation, Julia W. aurait demandé à plusieurs reprises aux McCann de procéder à un test ADN. Ceux-ci ont refusé. Ils sont persuadés que Julia W. ne peut pas être leur fille. «Je ne peux pas dire à quoi ressemble Madeleine maintenant, mais si je voyais une photo d'elle, je la reconnaîtrais», a déclaré Kate McCann au tribunal, selon l'agence de presse «PA», Gerry McCann a déclaré que le fait que Madeleine ait prétendument grandi en Pologne n'avait pas de sens. La police aurait en outre signalé qu'elle ne pensait pas que Julia W. était Madeleine.

Scotland Yard continue de traiter le cas Maddie comme une affaire de disparition. Les parents ne veulent pas perdre l'espoir que leur fille soit encore en vie. Le parquet de Braunschweig soupçonne en revanche Christian B., un délinquant sexuel allemand condamné, d'avoir tué Madeleine.

Il n'a toutefois pas été inculpé jusqu'à présent. La présomption d'innocence est de mise. Après avoir purgé une peine de prison pour viol, Christian B. est désormais en liberté.

Maddie toujours vivante?

Maddie toujours vivante?

Une jeune femme est persuadée d'être Madeleine McCann, dite Maddie, disparue il y a 16 ans au Portugal.

20.02.2023

Les plus lus

Les parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme
Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!
Un célèbre journaliste français perd la vie tragiquement à 52 ans
Macron «nommera un Premier ministre d'ici 48 heures»
Lecornu a parlé: «J'ai tout essayé, ce soir ma mission est terminée»
Marco Odermatt : 28 ans et déjà le meilleur skieur de l'histoire ?