Les parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme

Les parents de Madeleine McCann, disparue en 2007, ont déjà dû faire face à de nombreuses souffrances. Une harceleuse présumée se faisant passer pour Maddie leur a également donné du fil à retordre.

Les parents de la fillette anglaise disparue Madeleine McCann ont témoigné dans un procès pour harcèlement contre une femme qui prétend être leur fille. (photo d'archives) Bild: dpa

DPA dpa

Les parents de Madeleine McCann, disparue depuis 2007, ont fait état, lors d'un procès pour harcèlement, d'innombrables tentatives de prise de contact par une jeune femme se faisant passer pour Maddie.

Le père Gerry et la mère Kate ont tous deux rapporté des dizaines d'appels téléphoniques passés par Julia W., une Polonaise de 24 ans qui prétend être leur fille. Avec une co-accusée de 61 ans, elle se serait également présentée à leur domicile sans les prévenir et aurait écrit une lettre à Kate McCann signée du nom de sa fille. Les deux femmes sont accusées de harcèlement.

Elle tente de contacter la sœur de Maddie

Les McCann lui avaient pourtant fait comprendre à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait pas être leur fille et qu'elles ne voulaient plus être contactées par elle. Lorsque Julia W. a tenté de contacter la sœur de Maddie, les McCann ont prévenu la police, qui l'a arrêtée, ainsi que Karen S., qui la soutenait.

«Quand des personnes prétendent être votre fille disparue, que vous n'avez pas vue depuis si longtemps, cela vous touche de près. Mais cela nuit aussi à la recherche de Madeleine», a déclaré Gerry McCann selon la «BBC».

Les parents refusent le test ADN

Madeleine McCann a disparu sans laisser de traces de l'appartement de vacances de ses parents en 2007, alors qu'elle n'avait que trois ans, lors de vacances au Portugal. Malgré des années d'enquête et une grande attention de la part des médias, son sort reste inexpliqué.

Selon l'accusation, Julia W. aurait demandé à plusieurs reprises aux McCann de procéder à un test ADN. Ceux-ci ont refusé. Ils sont persuadés que Julia W. ne peut pas être leur fille. «Je ne peux pas dire à quoi ressemble Madeleine maintenant, mais si je voyais une photo d'elle, je la reconnaîtrais», a déclaré Kate McCann au tribunal, selon l'agence de presse «PA», Gerry McCann a déclaré que le fait que Madeleine ait prétendument grandi en Pologne n'avait pas de sens. La police aurait en outre signalé qu'elle ne pensait pas que Julia W. était Madeleine.

Scotland Yard continue de traiter le cas Maddie comme une affaire de disparition. Les parents ne veulent pas perdre l'espoir que leur fille soit encore en vie. Le parquet de Braunschweig soupçonne en revanche Christian B., un délinquant sexuel allemand condamné, d'avoir tué Madeleine.

Il n'a toutefois pas été inculpé jusqu'à présent. La présomption d'innocence est de mise. Après avoir purgé une peine de prison pour viol, Christian B. est désormais en liberté.