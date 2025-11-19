À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes

Une jeune fille de 18 ans est décédée il y a deux semaines sur un bateau de croisière dans les Caraïbes. Le FBI a ouvert une enquête et exprime désormais un premier soupçon.

Une jeune passagère de 18 ans est décédée il y a deux semaines sur le navire de croisière de luxe "Carnival Horizon" de la Carnival Cruise Line. Désormais, les premiers soupçons se font jour. (photo d'archives) Image : Keystone

Il y a deux semaines, Anna Kepner, 18 ans, est morte mystérieusement lors d'une croisière dans les Caraïbes.

Le corps de la jeune femme a été retrouvé mort le 8 novembre dans sa cabine sur le navire de croisière «Carnival Horizon». Cet engin est un navire de luxe avec 1980 cabines et 15 ponts.

La compagnie de navigation Carnival Cruise Line avait alors confirmé l'incident et souligné qu'elle soutiendrait la famille de Kepner et coopérerait avec le FBI.

Les autorités d'enquête espéraient surtout obtenir de nouvelles informations sur les causes possibles du décès grâce à l'analyse des caméras de surveillance du paquebot de luxe.

Une affaire de famille?

La chaîne de télévision américaine ABC, entre autres, rapporte aujourd'hui que l'un des beaux-frères et belles-sœurs serait dans le collimateur des enquêteurs.

La chaîne de télévision se réfère à des documents judiciaires en rapport avec une procédure de divorce au sein de la famille Kepner.

Selon ces documents, la belle-mère d'Anna Kepner a déposé une requête dans laquelle elle demande le report d'une audience. La raison invoquée par la femme serait qu'une «procédure pénale pourrait être engagée» contre l'un de ses enfants mineurs.

La demande précise en outre qu'un «incident extrêmement délicat et grave s'est produit», ce qui interdit à la belle-mère de témoigner à ce stade.

«No comment» du FBI

La question de savoir si cet «incident grave» est effectivement lié à l'enquête sur le décès du «Carnival Horizon» reste toutefois ouverte. Le FBI n'a pas souhaité répondre aux questions de la chaîne de télévision.

Selon les médias, la belle-mère de Kepner a divorcé de son mari en 2024. Outre la défunte Anna Kepner, les passagers du «Carnival Horizon» étaient son père biologique, sa belle-mère et les beaux-frères et belles-sœurs de Kepner. Aucune information n'a encore été donnée sur leur nombre exact ou leur sexe.

Selon la famille, Anna Kepner s'est sentie mal au début de la croisière dans les Caraïbes et s'est retirée de bonne heure dans sa cabine le premier soir.

Lorsque la jeune fille de 18 ans ne s'est pas présentée au petit-déjeuner le lendemain matin, des recherches ont été lancées pour la retrouver. Un membre de l'équipage a ensuite retrouvé Anna Kepner dans sa cabine. Enveloppée dans une couverture, elle gisait morte sous son lit.