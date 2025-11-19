À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Retrouvée morte sous son lit À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes

Bruno Bötschi

19.11.2025

Une jeune fille de 18 ans est décédée il y a deux semaines sur un bateau de croisière dans les Caraïbes. Le FBI a ouvert une enquête et exprime désormais un premier soupçon.

Une jeune passagère de 18 ans est décédée il y a deux semaines sur le navire de croisière de luxe "Carnival Horizon" de la Carnival Cruise Line. Désormais, les premiers soupçons se font jour. (photo d'archives)
Une jeune passagère de 18 ans est décédée il y a deux semaines sur le navire de croisière de luxe "Carnival Horizon" de la Carnival Cruise Line. Désormais, les premiers soupçons se font jour. (photo d'archives)
Image : Keystone

Bruno Bötschi

19.11.2025, 15:43

19.11.2025, 18:25

Il y a deux semaines, Anna Kepner, 18 ans, est morte mystérieusement lors d'une croisière dans les Caraïbes.

Le corps de la jeune femme a été retrouvé mort le 8 novembre dans sa cabine sur le navire de croisière «Carnival Horizon». Cet engin est un navire de luxe avec 1980 cabines et 15 ponts.

La compagnie de navigation Carnival Cruise Line avait alors confirmé l'incident et souligné qu'elle soutiendrait la famille de Kepner et coopérerait avec le FBI.

«Cette nuit nous hantera à jamais». Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille

«Cette nuit nous hantera à jamais»Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille

Les autorités d'enquête espéraient surtout obtenir de nouvelles informations sur les causes possibles du décès grâce à l'analyse des caméras de surveillance du paquebot de luxe.

Une affaire de famille?

La chaîne de télévision américaine ABC, entre autres, rapporte aujourd'hui que l'un des beaux-frères et belles-sœurs serait dans le collimateur des enquêteurs.

La chaîne de télévision se réfère à des documents judiciaires en rapport avec une procédure de divorce au sein de la famille Kepner.

Selon ces documents, la belle-mère d'Anna Kepner a déposé une requête dans laquelle elle demande le report d'une audience. La raison invoquée par la femme serait qu'une «procédure pénale pourrait être engagée» contre l'un de ses enfants mineurs.

La demande précise en outre qu'un «incident extrêmement délicat et grave s'est produit», ce qui interdit à la belle-mère de témoigner à ce stade.

«No comment» du FBI

La question de savoir si cet «incident grave» est effectivement lié à l'enquête sur le décès du «Carnival Horizon» reste toutefois ouverte. Le FBI n'a pas souhaité répondre aux questions de la chaîne de télévision.

Un Allemand «seul au monde». Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence

Un Allemand «seul au monde»Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence

Selon les médias, la belle-mère de Kepner a divorcé de son mari en 2024. Outre la défunte Anna Kepner, les passagers du «Carnival Horizon» étaient son père biologique, sa belle-mère et les beaux-frères et belles-sœurs de Kepner. Aucune information n'a encore été donnée sur leur nombre exact ou leur sexe.

Selon la famille, Anna Kepner s'est sentie mal au début de la croisière dans les Caraïbes et s'est retirée de bonne heure dans sa cabine le premier soir.

Lorsque la jeune fille de 18 ans ne s'est pas présentée au petit-déjeuner le lendemain matin, des recherches ont été lancées pour la retrouver. Un membre de l'équipage a ensuite retrouvé Anna Kepner dans sa cabine. Enveloppée dans une couverture, elle gisait morte sous son lit.

Les plus lus

À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes
La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
Projet luxueux : Christian Constantin investit... au Tessin !
Le canton de Genève présente sa seconde ligne ferroviaire
Polémiques balayées et union sacrée : la qualif’ de la Nati en cinq points