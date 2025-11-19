À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes

La chaîne de télévision se réfère à des documents judiciaires en rapport avec une procédure de divorce au sein de la famille Kepner.
Selon ces documents, la belle-mère d'Anna Kepner a déposé une requête dans laquelle elle demande le report d'une audience. La raison invoquée par la femme serait qu'une «procédure pénale pourrait être engagée» contre l'un de ses enfants mineurs.
La demande précise en outre qu'un «incident extrêmement délicat et grave s'est produit», ce qui interdit à la belle-mère de témoigner à ce stade.
«No comment» du FBI
La question de savoir si cet «incident grave» est effectivement lié à l'enquête sur le décès du «Carnival Horizon» reste toutefois ouverte. Le FBI n'a pas souhaité répondre aux questions de la chaîne de télévision.
Selon les médias, la belle-mère de Kepner a divorcé de son mari en 2024. Outre la défunte Anna Kepner, les passagers du «Carnival Horizon» étaient son père biologique, sa belle-mère et les beaux-frères et belles-sœurs de Kepner. Aucune information n'a encore été donnée sur leur nombre exact ou leur sexe.
Selon la famille, Anna Kepner s'est sentie mal au début de la croisière dans les Caraïbes et s'est retirée de bonne heure dans sa cabine le premier soir.
Lorsque la jeune fille de 18 ans ne s'est pas présentée au petit-déjeuner le lendemain matin, des recherches ont été lancées pour la retrouver. Un membre de l'équipage a ensuite retrouvé Anna Kepner dans sa cabine. Enveloppée dans une couverture, elle gisait morte sous son lit.