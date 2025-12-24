Une jeune Ukrainienne de treize ans grièvement blessée à Orbe

Une jeune Ukrainienne de treize ans a été grièvement blessée dans un accident mardi à Orbe (VD). Après être descendue d'un bus à l'arrêt le Devin sur la route d'Arnex, elle l'a contourné par l'arrière afin de traverser la route. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, elle a alors été heurtée par un automobiliste circulant en sens inverse. La victime a été héliportée à l'hôpital.

Une jeune Ukrainienne a été grièvement blessée à Orbe après avoir été heurtée par un véhicule (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit vers 13h20, a communiqué mercredi la police cantonale. A la suite du choc, la jeune fille domiciliée dans la région a été grièvement blessée. Les secours dépêchés sur place l’ont pris en charge et l’ont transférée au CHUV au moyen d’un hélicoptère de la REGA.

Son pronostic vital est engagé. L’automobiliste, un Suisse de 58 ans également domicilié dans la région, n’a pas été blessé. Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une instruction pénale. La police a lancé un appel à témoin, auprès notamment des passagers qui étaient dans le bus au moment des faits.