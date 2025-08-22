Une juge de Floride risque de déclencher la furia de Donald Trump !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Alcatraz des alligators» Une juge de Floride risque de déclencher la furia de Donald Trump !

Gregoire Galley

22.8.2025

Une juge de Floride a interdit jeudi à l'administration Trump et aux autorités de Floride de détenir de nouveaux migrants dans le centre de rétention surnommé l'"Alcatraz des alligators" et leur a ordonné de retirer sous 60 jours de nombreux équipements, signifiant sa fermeture à terme.

Une juge de Floride a interdit à l'administration de Donald Trump de détenir de nouveaux migrants dans le centre de rétention surnommé «l'Alcatraz des alligators».
Une juge de Floride a interdit à l'administration de Donald Trump de détenir de nouveaux migrants dans le centre de rétention surnommé «l'Alcatraz des alligators».
ats

Agence France-Presse

22.08.2025, 07:59

Dans la foulée de la décision, les autorités de Floride ont annoncé faire appel.

Le centre de rétention avait été monté en juin à la hâte avec lits superposés, cages grillagées, et pavillons de toile blanche, le tout sur un aérodrome abandonné au milieu des marécages des Everglades.

La Maison Blanche et les autorités locales l'ont surnommé l'"Alcatraz des alligators", en référence à l'ancienne île-prison de la baie de San Francisco que Donald Trump compte par ailleurs rouvrir.

Quelque 3.000 places étaient prévues en Floride, avait affirmé la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Mais le centre a suscité la colère des associations environnementales - les Everglades étant une zone protégée - et des défenseurs des droits humains.

La décision jeudi de la juge Kathleen Williams fait suite à une procédure intentée par deux associations, Friends of the Everglades et Center for Biological Diversity, qui estiment que le centre menace l'écosystème fragile des marécages alentours et a été construit sans études d'impact environnemental.

«Flics sous forme d'alligators» contre les immigrés. Trump visite l'«Alcatraz des alligators» en Floride

«Flics sous forme d'alligators» contre les immigrésTrump visite l'«Alcatraz des alligators» en Floride

Début août, la juge avait déjà ordonné la suspension temporaire de toute nouvelle construction dans le centre. Cette fois-ci, elle enjoint à l'administration Trump et à l'Etat de Floride -- gouvernée par le républicain Ron DeSantis -- de retirer sous 60 jours toutes les clôtures temporaires installées pour le centre, mais aussi tous les éclairages, les générateurs et les systèmes de traitement de déchets et d'eaux usées.

Elle interdit en outre «d'amener toute nouvelle personne sur le site qui n'était pas déjà détenue sur place au moment où cette ordonnance a pris effet». L'"Alcatraz des alligators" est devenu l'un des symboles de la politique migratoire répressive de Donald Trump.

Plusieurs migrants détenus dans le centre ont témoigné auprès de l'AFP de conditions de détention épouvantables. «Même un animal ne serait pas traité ainsi. C'est de la torture», avait ainsi raconté Luis Gonzales, joint par l'AFP au téléphone, depuis le centre, disant partager une cellule rarement nettoyée avec une trentaine de personnes, dans des conditions caniculaires le jour et glaciales la nuit, parmi des moustiques omniprésents.

Entouré d’aligators et de pythons. La Floride construit un nouveau centre de détention pour migrants

Entouré d’aligators et de pythonsLa Floride construit un nouveau centre de détention pour migrants

Les plus lus

Grosse émotion: Olivier Minne et Sidonie Bonnec en larmes!
«Si Musk veut aller sur Mars, il ne doit pas se mettre en travers du chemin de Poutine»
Trump distribue des pizzas et prononce un étrange discours
Une juge de Floride risque de déclencher la furia de Donald Trump !
Vevey: le prof de théâtre faisait boire, puis agressait sexuellement ses élèves
Des alpinistes allemands sont bloqués au Breithorn