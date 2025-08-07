  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Une légende de la musique latino a rendu son dernier souffle

Gregoire Galley

7.8.2025

Le légendaire salsero d'origine porto-ricaine Eddie Palmieri, qui avait révolutionné la musique latino en la mélangeant avec d'autres rythmes et avec des messages sociaux engagés, est décédé mercredi aux Etats-Unis à l'âge de 88 ans, ont annoncé ses proches.

Eddie Palmieri est décédé mercredi aux Etats-Unis à l'âge de 88 ans, ont annoncé ses proches.
Eddie Palmieri est décédé mercredi aux Etats-Unis à l'âge de 88 ans, ont annoncé ses proches.
imago/ZUMA Press

Agence France-Presse

07.08.2025, 08:17

«Le légendaire pianiste, compositeur, leader de groupe, et une des figures les plus influentes de l'histoire de la musique latino est décédé dans sa maison du New Jersey le 6 août», indique le compte Instagram du musicien.

Fils de Porto-Ricains, Eddie Palmieri était né dans le quartier de Spanish Harlem à New York en 1936. Frère cadet du célèbre pianiste Charlie Palmieri, il avait commencé sa carrière musicale très tôt, jouant du piano et des timbales dans des groupes new-yorkais pendant son adolescence et côtoyant pendant deux ans la légende de la musique porto-ricaine Tito Rodriguez.

En 1961, il avait fondé le groupe La Perfecta, qui avait redéfini la salsa en remplaçant les trompettes par des trombones. Quatre ans plus tard, sa chanson «Azucar Pa'Ti» avait fait fureur sur les pistes de danse.

«Pour toute l'humanité!»

Premier artiste latino à gagner un Grammy Award avec son album «The Sun of Latin Music» (il en recevra dix au total au cours de sa vie), Palmieri est connu pour avoir profondément transformé le jazz latino et la salsa au cours de ses plus de 70 ans de carrière, la mélangeant avec le funk et la soul.

Il était aussi un des premiers salseros à avoir adopté un ton engagé dans ses compositions. Son album «Justicia», en 1969, abordait les thèmes des inégalités, des injustices sociales et des discriminations avec les voix d'Ismael Quintana et Justo Betancourt.

Lors d'un épisode resté célèbre, il avait enregistré en live un album de deux volumes dans la sinistre prison de Sing Sing, dans l'Etat de New York, dont la population était majoritairement noire et latino-américaine, s'écriant: «pour toute l'humanité!» à travers un haut-parleur dans la cour de promenade.

«Connu pour son style pianistique percutant et ses compositions audacieuses qui défiaient les genres, il était un innovateur intrépide qui rendait hommage à ses racines afro-caribéennes tout en repoussant les limites musicales», ont écrit ses proches sur son compte Instagram.

Les plus lus

«Je peux faire tout ce que je veux» - La mystérieuse idée de Trump qui fait jaser
Le coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !
L’acteur Brad Pitt frappé par le deuil
La gifle controversée d’Edimilson Fernandes qui a condamné YB
Et si les droits de douane américains n’étaient que temporaires ?
Donald Trump menace de «prendre le contrôle» de Washington !