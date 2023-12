Une liaison amoureuse vire au drame en France voisine

Un agriculteur a été mis en examen et placé en détention provisoire pour assassinat après avoir avoué le meurtre d'un homme dans le Jura, a annoncé vendredi le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux.

Le suspect, âgé de 31 ans, a avoué à la police avoir commis un meurtre (image d’illustration). ats

La victime, qui demeurait dans le village de Cuisia (Jura), n'avait plus donné de nouvelles depuis novembre. Sa compagne, âgée de 22 ans, avait signalé sa disparition à la gendarmerie et le 24 novembre une information judiciaire avait été ouverte pour enlèvement et séquestration.

Le suspect, âgé de 31 ans, a avoué avoir abattu Loan Bernede d'une balle de 22 long rifle dans la tête, après avoir appris qu'il entretenait une relation avec la jeune femme, avec qui il avait également une liaison amoureuse, a rapporté M. Manteaux lors d'un point presse.

«Pris de panique»

Il a ensuite transporté le corps pour le placer dans un trou qu'il venait de creuser dans un champ de sa ferme en Saône-et-Loire. Entendu comme témoin le 13 décembre mais laissé en liberté, le suspect «pris de panique» est retourné dans le champ pour déterrer le corps, selon le procureur. Il l'a déplacé et y a mis le feu.

Alimenté par un stère de bois et plusieurs dizaines de litres de gasole, le feu s'est consumé pendant près de sept heures. L'auteur présumé déversera ensuite les restes dans une rivière, selon le parquet. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. L'auteur présumé a affirmé «l'avoir découpée puis jetée à la rivière», a poursuivi le procureur.

L'enquête s'est accélérée lorsqu'un témoin a expliqué aux gendarmes qu'un de ses proches lui avait demandé d'emprunter sa camionnette afin de transporter un corps parce qu'il avait tué un homme, des faits qui remontaient entre les 21 et 23 novembre, soit à l'époque de la disparition de la victime. A l'issue de sa mise en examen jeudi pour assassinat, le suspect a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Besançon.