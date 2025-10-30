  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Depuis Bâle Une liaison par train de nuit vers Malmö prévue au printemps

ATS

30.10.2025 - 11:17

Une liaison directe par train de nuit entre Bâle et la ville suédoise de Malmö devrait être lancée à la mi-avril. Le Parlement doit toutefois encore valider le budget.

Selon les CFF, les trains de nuit sont appréciés des voyageurs, mais leur exploitation entraîne des coûts élevés. (photo d'archives)
Selon les CFF, les trains de nuit sont appréciés des voyageurs, mais leur exploitation entraîne des coûts élevés. (photo d'archives)
ATS

Keystone-SDA

30.10.2025, 11:17

30.10.2025, 11:20

Le train de nuit reliant Bâle à Copenhague et Malmö circulera trois fois par semaine dans les deux directions à partir du 15 avril 2026 et ce, toute l'année, indiquent jeudi les CFF. Le départ de Bâle aura lieu les mercredis, vendredis et dimanches à 17h35 pour une arrivée à Malmö le lendemain à 09h35. Les trains partent de la ville suédoise les jeudis, samedis et lundis à 18h57 et arrivent à Bâle à 11h30 le lendemain.

Les trains de nuit sont populaires, mais ne sont pas rentables en raison de leurs coûts élevés, soulignent les CFF. Un soutien financier de la Confédération est donc nécessaire pour assurer le lancement et l’exploitation de cette liaison.

La Confédération prévoit actuellement un montant total d'environ 47 millions de francs jusqu'en 2030, dans le cadre de la loi sur le CO2. Les budgets doivent encore être validés par le Parlement lors de la session d'hiver. S'ils devaient être refusés, le train de nuit ne pourrait pas circuler. Dans un tel cas, les CFF informeraient les clients suffisamment tôt et rembourseraient les billets déjà réservés.

Billets en vente début novembre

La vente des billets pour le train EuroNight de Bâle à Copenhague et Malmö débutera vraisemblablement à partir du 4 novembre 2025. Les prix seront comparables à ceux des trains de nuit actuels au départ de la Suisse.

Le train EuroNight peut accueillir environ 350 voyageurs dans des voitures-lits, des voitures-couchettes et des voitures à places assises. Des arrêts intermédiaires sont prévus notamment en Allemagne, à Fribourg Karlsruhe, Mannheim, Francfort et Hambourg, ainsi qu'au Danemark, à Padborg, Kolding, Odense, à Hoeje Taastrup et à l'aéroport de Copenhague.

Un arrêt à la gare centrale de Copenhague n'est pas prévu pour des raisons de temps. Mais la capitale danoise est accessible en 15 minutes environ par le RER au départ de Hoeje Taastrup ou de l'aéroport de Copenhague.

Le train EuroNight parcourt une distance de plus de 1400 km à travers la Suisse, l'Allemagne et le Danemark jusqu'en Suède. Les CFF exploitent cette liaison ferroviaire de nuit en coopération avec RDC Allemagne, une compagnie ferroviaire privée.

Les plus lus

Bain de sang à Rio : ce que l'on sait sur l'opération policière
Le conseil sans filtre d’un styliste pour mieux s’habiller
Trump : «J'ai gagné la guerre contre le canular du changement climatique»
Un centre d’aide au suicide défraie la chronique !
«Cela n'a jamais été aussi grave»- Stupéfiée, la Jamaïque découvre l’horreur
Cinq nouvelles interpellations, selon le Parquet