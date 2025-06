Le suspect est toujours en fuite. ATS

Une élue locale du Minnesota et son mari ont été tués, et un autre élu a été blessé, samedi matin dans un «acte de violence politique», a annoncé le gouverneur de cet Etat du nord des Etats-Unis. Tim Walz a ajouté que le suspect était en fuite et activement recherché.

Keystone-SDA ATS

Melissa Hortman et son mari «ont été tués par des tirs tôt ce matin dans ce qui semble être un assassinat politiquement motivé», a dénoncé le gouverneur dans une conférence de presse, ajoutant qu'un second élu et sa femme, également visés, ont été blessés.

«C'était un acte délibéré de violence politique», a ajouté Tim Walz.

Le suspect, qui s'est présenté à leur domicile habillé comme un membre des forces de l'ordre, est activement recherché.

Une «chasse à l'homme impliquant des centaines de policiers» est en cours, a annoncé lors de cette conférence de presse Mark Bruley, le chef de la police de Brooklyn Park, dans la banlieue nord de Minneapolis.