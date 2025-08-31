Une mère et ses deux enfants de 4 et 6 ans ont été découverts dimanche morts dans leur appartement de Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, ont indiqué deux sources sécuritaires. Les enquêteurs travaillent encore à déterminer les causes de leurs décès.

Ils ont été découverts en début d'après-midi après l'appel de proches qui étaient sans nouvelles d'eux (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ils ont été découverts en début d'après-midi après l'appel de proches qui étaient sans nouvelles d'eux et un médecin légiste ainsi que des enquêteurs sont toujours dans l'appartement en milieu d'après-midi pour tenter de déterminer les circonstances et les causes du drame, selon ces deux sources proches de l'enquête.