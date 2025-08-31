  1. Clients Privés
France Une mère et ses deux enfants trouvés morts près de Lyon

ATS

31.8.2025 - 16:19

Une mère et ses deux enfants de 4 et 6 ans ont été découverts dimanche morts dans leur appartement de Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, ont indiqué deux sources sécuritaires. Les enquêteurs travaillent encore à déterminer les causes de leurs décès.

Ils ont été découverts en début d'après-midi après l'appel de proches qui étaient sans nouvelles d'eux (archives).
Ils ont été découverts en début d'après-midi après l'appel de proches qui étaient sans nouvelles d'eux (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.08.2025, 16:19

Ils ont été découverts en début d'après-midi après l'appel de proches qui étaient sans nouvelles d'eux et un médecin légiste ainsi que des enquêteurs sont toujours dans l'appartement en milieu d'après-midi pour tenter de déterminer les circonstances et les causes du drame, selon ces deux sources proches de l'enquête.

