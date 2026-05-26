Un EMS argovien demande 700 francs pour deux verres d'eau par jour supplémentaires

Un Bernois de 99 ans est en très bonne forme pour son âge, mais il ne boit pas assez. Dans un établissement médico-social, il doit désormais payer plus de 700 francs de plus par mois pour deux verres d'eau par jour suuplémentaires.

Un EMS argovien a facturé plus de 700 francs de plus par mois pour deux verres d'eau par jour. Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un résident de 99 ans d'une maison de retraite argovienne devrait payer plus de 700 francs de plus par mois pour deux verres d'eau par jour et le rappel de les boire.

La direction de l'établissement argumente que cette démarche entraîne le passage à un niveau de soins supérieur, plus coûteux.

«Ce n'est pas nous qui fixons les règles du jeu», se défend le président du conseil d'administration. Montre plus

Hans Kölliker est extrêmement en forme pour son âge respectable de 99 ans. Il est entré dans une maison de retraite en Argovie à sa demande, n'a guère besoin d'aide au quotidien et se déplace encore lui-même en voiture pour se promener en forêt. Il arrive cependant que le Bernois oublie de boire suffisamment.

Kölliker n'a donc pas été surpris lorsque sa maison de retraite lui a facturé 728,5 francs supplémentaires par mois - et ce pour deux verres d'eau par jour. «La direction de l'établissement m'a dit que c'était à cause du nouveau système d'évaluation des besoins en soins», explique cet agriculteur de formation au "Beobachter". En raison de ce changement, il doit désormais être classé dans le niveau de soins 2.

Sur les 1092,75 francs de frais de soins, il doit payer 497,55 francs de son propre porte-monnaie, au lieu de 66,65 francs auparavant. Le reste est pris en charge par la caisse maladie. Hans Kölliker trouve cela absurde : «On me facture 728,50 francs par mois pour un verre d'eau deux fois par jour et un rappel de boire suffisamment. C'est difficile à comprendre».

«Ce n'est pas nous qui fixons les règles du jeu»

Le centre pour personnes âgées en Haute-Argovie argumente cependant que la classification plus élevée est correcte. Après tout, les besoins en soins ont augmenté. Les soins fournissent «des mesures de préparation et de soutien régulières» pour que Kölliker ne se déshydrate pas.

Les soins mettent donc l'eau à disposition et rappellent à l'homme de la boire. «Cela ne remet pas en cause l'autonomie dans d'autres domaines de la vie, par exemple pour se laver, se lever ou prendre ses médicaments».

«Ce n'est pas nous qui fixons les règles du jeu. Nous ne pouvons que nous efforcer au mieux de les respecter correctement», explique le président du conseil d'administration.

Il arrive que des pensionnaires nécessitant des soins reçoivent des factures excessives. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, lorsque de nombreuses augmentations ont été prononcées en raison d'un nouveau logiciel de détermination des soins requis.

L'association des homes Curaviva explique que les prestations de soins sont certes réglées par la loi, mais que le paragraphe sur les «soins de base généraux pour manger et boire» est défini de manière très vague dans l'ordonnance sur les prestations.

L'association de caisses maladie Prio Swiss recommande cependant de demander par écrit au home une justification détaillée de l'évaluation des besoins en soins. C'est exactement ce qu'a l'intention de faire Hans Kölliker.