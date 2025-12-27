  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grisons Une maison inhabitable à Flims après un incendie

ATS

27.12.2025 - 10:13

Treize personnes ont dû être relogées à Flims après l'incendie de leur maison qui s'est déclaré vendredi après-midi, au lendemain de Noël. Il n'y a pas eu de blessés, les sept personnes présentes dans le bâtiment ayant pu quitter les lieux à temps.

Les pompiers ont lutté plusieurs heures pour venir à bout de l'incendie.
Les pompiers ont lutté plusieurs heures pour venir à bout de l'incendie.
ATS

Keystone-SDA

27.12.2025, 10:13

27.12.2025, 10:31

Les pompiers de Flims et de Trin sont restés sur place jusqu'à minuit pour éteindre l'incendie et les braises qui continuaient de couver. La cause de l'incendie n'est pas encore connue, a indiqué samedi la police cantonale.

La maison n'est plus habitable. Les habitants sinistrés sont provisoirement hébergés dans un hôtel et dans une maison de la paroisse.

Les plus lus

2026 s’annonce comme une année test pour Trump
Chez Migros, «les grands changements sont désormais achevés»
Un jackpot de 50,2 millions de francs est tombé à l’Euro Millions
Suivez le géant dames en direct
La princesse héritière de Norvège brise le silence sur les accusations contre son fils Marius
Pour le chef de l’armée, la guerre en Ukraine n'a causé aucun électrochoc