En Suisse, plus d'une maison individuelle sur quatre était équipée d'une pompe à chaleur en 2023. Plus de la moitié des bâtiments d'habitation sont toutefois encore chauffés aux énergies fossiles (mazout et gaz), selon les chiffres de la Confédération.

La proportion de bâtiments raccordés à une pompe à chaleur (21%) a été multipliée par cinq depuis 2000 et représente même les trois quarts des objets construits au cours de la dernière décennie. KEYSTONE

ATS

La Suisse comptait en 2023 1,79 million de bâtiments à usage d'habitation et 4,79 millions de logements. La principale source d'énergie du chauffage restait le mazout avec une utilisation dans 37% des bâtiments. Cette part est toutefois en recul constant au cours des quarante dernières années, écrit l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué publié lundi.

Un chauffage au gaz était installé dans 17% des bâtiments et la part de ce dernier variait fortement entre régions urbaines et rurales: 29% des bâtiments étaient chauffés au gaz dans les communes urbaines contre seulement 4% dans les communes rurales.

Boom des pompes à chaleur

Une pompe à chaleur était installée dans un quart des maisons individuelles (26%). La proportion de bâtiments raccordés à une pompe à chaleur (21%) a été multipliée par cinq depuis 2000 et représente même les trois quarts des objets construits au cours de la dernière décennie. Le bois et l'électricité chauffaient quant à eux respectivement 12% et 8% des bâtiments.

La situation est un peu différente sous l'angle des ménages. En 2023, un peu moins de deux tiers des foyers se chauffaient aux énergies fossiles (38% au mazout et 25% au gaz). La part des ménages se chauffant avec une pompe à chaleur était de 18%, cette proportion étant la plus élevée dans le canton de Fribourg (32%), note l'OFS.

1 million de maisons

Sur la thématique du logement, l'OFS constate encore que plus d'un million des bâtiments d'habitation étaient en 2023 des maisons individuelles. Plus de la moitié de celles habitées (55%) n'étaient occupées que par une ou deux personnes.

La superficie moyenne d'un logement occupé était de 102,1 m2. Les trois pièces et les quatre pièces représentaient 55% du parc de logements. La surface d'habitation moyenne par personne était de 46,5 m2. Cette valeur est restée stable par rapport à 2022.

nipa, ats