Une maîtresse désigne ses élèves par des numéros: les parents révoltés

À Glattfelden, dans le canton de Zurich, une enseignante a été renvoyée de l'école suite à des accusations graves. La maîtresse de classe aurait désigné ses élèves par des numéros et leur aurait donné l'impression d'être stupides. La direction de l'école justifie sa décision.

A Glattfelden (ZH), une enseignante a été licenciée suite aux reproches de parents. (Image symbolique) Marco Kneise

À Glattfelden, dans le canton de Zurich, une enseignante a été renvoyée de l'école après que des parents ont porté de graves accusations contre elle dans une lettre adressée à la direction de l'établissement. La maîtresse de classe aurait appelé les élèves par des numéros au lieu de leurs noms et leur aurait donné l'impression d'être stupides, comme le rapporte le journal «20 Minutes».

Elle aurait puni les enfants en ne les laissant pas sortir dans la cour pendant la récréation et en leur interdisant de prendre leur goûter. De plus, elle aurait jeté négligemment des travaux manuels et refusé l'accès à la bibliothèque aux élèves. Il est aussi dit qu'elle aurait jeté par terre du matériel scolaire qui n'était, selon son avis, pas correctement rangé.

«Tous les parents sont choqués par l'impact que cela a eu», cite le journal. La mère d'un élève de troisième année concerné confirme également que son enfant est rentré de l'école bouleversé. Après avoir découvert que les enfants d'autres parents souffraient également, l'idée d'écrire une lettre à la direction de l'école est née.

«Pas conformes à la vision de l'école»

Nadine Karch, responsable de l'éducation de la commune de Glattfelden, confirme à blue News avoir reçu la lettre: «La direction de l'école a été informée des accusations juste avant les vacances sportives.» Il était important pour la direction de l'école d'examiner attentivement les accusations et de discuter en profondeur avec l'enseignante.

Nadine Karch ne souhaite pas aborder les accusations spécifiques pour protéger les enfants. Cependant, il y avait «des accusations contre l'enseignante qui ne sont pas conformes à la vision de l'école de Glattfelden».

La situation semblait être assez sérieuse pour que la direction de l'école se sente obligée de procéder à un licenciement. La confiance entre les élèves, les parents et l'enseignante a été gravement affectée, selon Karch.

Pas besoin de suivi psychologique

«La décision de libérer l'enseignante de ses fonctions après les vacances sportives a été prise dans l'intérêt des élèves et du bon déroulement des cours», déclare Nadine Karch. De plus, cette mesure a été prise en consultation avec le service de l'éducation primaire du canton de Zurich.

Les élèves concernés bénéficient d'un suivi intensif par la direction de l'école, l'éducatrice spécialisée responsable ainsi que des enseignants expérimentés. «À l'heure actuelle, selon l'évaluation de nos experts, aucune autre mesure psychologique n'est nécessaire», explique Nadine Karch. Cependant, d'autres spécialistes seraient consultés si nécessaire.