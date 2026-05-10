Le Venezuela a signalé samedi une fuite d'hydrocarbures provenant de Trinité-et-Tobago, s'inquiétant de «conséquences environnementales graves» sur les côtes, alors que les deux pays traversent une période trouble dans leurs relations.

Le Venezuela a signalé samedi une fuite d'hydrocarbures provenant de Trinité-et-Tobago (image d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

La présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez, a ainsi commandé au ministère des Affaires étrangères d'exiger «immédiatement auprès de Port-d'Espagne des informations détaillées sur l'incident, ainsi qu'un plan de contrôle urgent» des répercussions de cette marée noire.

D'après le communiqué officiel de Mme Rodriguez, les analyses préliminaires font état de «risques graves pour les écosystèmes essentiels tels que les mangroves et les zones humides, comme pour les communautés de pêcheurs et les ressources hydrobiologiques».

La coopération entre les deux pays a été entamée par une série de différends, parmi lesquels la crise migratoire vénézuélienne et l'alignement, au niveau sécuritaire, de Port-d'Espagne sur les Etats-Unis, qui ont capturé le dirigeant Nicolas Maduro à Caracas début janvier.

En février 2024, une marée noire déclenchée par le naufrage d'un tanker dans les eaux de Trinité-et-Tobago avait aussi atteint les eaux territoriales vénézuéliennes.