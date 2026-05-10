  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Conséquences graves» Une marée noire provenant de Trinité-et-Tobago ébranle le Venezuela

ATS

10.5.2026 - 08:15

Le Venezuela a signalé samedi une fuite d'hydrocarbures provenant de Trinité-et-Tobago, s'inquiétant de «conséquences environnementales graves» sur les côtes, alors que les deux pays traversent une période trouble dans leurs relations.

Le Venezuela a signalé samedi une fuite d'hydrocarbures provenant de Trinité-et-Tobago (image d'illustration, archives).
Le Venezuela a signalé samedi une fuite d'hydrocarbures provenant de Trinité-et-Tobago (image d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

10.05.2026, 08:15

La présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez, a ainsi commandé au ministère des Affaires étrangères d'exiger «immédiatement auprès de Port-d'Espagne des informations détaillées sur l'incident, ainsi qu'un plan de contrôle urgent» des répercussions de cette marée noire.

D'après le communiqué officiel de Mme Rodriguez, les analyses préliminaires font état de «risques graves pour les écosystèmes essentiels tels que les mangroves et les zones humides, comme pour les communautés de pêcheurs et les ressources hydrobiologiques».

La coopération entre les deux pays a été entamée par une série de différends, parmi lesquels la crise migratoire vénézuélienne et l'alignement, au niveau sécuritaire, de Port-d'Espagne sur les Etats-Unis, qui ont capturé le dirigeant Nicolas Maduro à Caracas début janvier.

En février 2024, une marée noire déclenchée par le naufrage d'un tanker dans les eaux de Trinité-et-Tobago avait aussi atteint les eaux territoriales vénézuéliennes.

Les plus lus

Quand la maternité ne rime pas avec bonheur
Bras de fer politique autour des naturalisations dans les Grisons
L'éclairage de Gonzague Vouilloz, le bâtonnier valaisan
Les quais d'Ouchy fermés à la circulation le week-end
Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition