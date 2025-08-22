Une marmotte leur pique leurs clés de voiture!

En Chine, une famille de touristes était tranquillement en train de nourrir des marmottes quand l'une d'entre elles a chapardé leurs clés de voiture dans leur sac et les a emmenées dans son terrier. Pour les récupérer, les habitants du village ont tous mis la main à la pâte.

Mignon, l'animal peut toutefois s'avérer espiègle! (image d'illustration) KEYSTONE

Rédaction blue News Valérie Passello

Le 3 août dernier dans la province du Sichuan, une famille de touristes a cru bon de nourrir des marmottes. Les enfants étaient allés chercher une réserve de friandises dans la voiture et ils les ont déposées à proximité dans un sac, contenant également des téléphones et les clés de la voiture.

Certes mignon, l'animal peut aussi se montrer fort espiègle. Les vacanciers l'a appris à leurs dépens, comme le raconte la mère au «South Morning China Post».

«À ma grande surprise, pendant que mon attention était détournée, une marmotte a non seulement 'volé' les snacks dans le sac, mais elle a également traîné les clés de la voiture dans son terrier sous les yeux de ma famille!»

Branle-bas de combat au village

D'abord, les membres de la famille ont tenté de récupérer les clés à l'aide d'un bâton, sans succès. Ils ont alors sollicité l'aide des villageois. Ces derniers sont venus en nombre, creusant des trous et fouillant partout.

«Ils ont travaillé sans relâche pour trouver des moyens de récupérer les clés, allant même jusqu'à appeler les bergers locaux à l'aide. Ils ont essayé des aimants puissants, des fils d'acier et divers outils. Finalement, le chef du village et le secrétaire du Parti se sont joints à l'effort», a raconté plus tard la mère de famille sur une station de radio.

Pendant quatre heures, tout le monde a mis la main à la pâte. C'est finalement grâce à un aimant que les clés ont pu être récupérées.