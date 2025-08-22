Une marmotte leur pique leurs clés de voiture!

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tout un village se mobilise Une marmotte leur pique leurs clés de voiture!

Valérie Passello

22.8.2025

En Chine, une famille de touristes était tranquillement en train de nourrir des marmottes quand l'une d'entre elles a chapardé leurs clés de voiture dans leur sac et les a emmenées dans son terrier. Pour les récupérer, les habitants du village ont tous mis la main à la pâte.

Mignon, l'animal peut toutefois s'avérer espiègle! (image d'illustration)
Mignon, l'animal peut toutefois s'avérer espiègle! (image d'illustration)
KEYSTONE

Rédaction blue News

22.08.2025, 11:32

22.08.2025, 11:44

Le 3 août dernier dans la province du Sichuan, une famille de touristes a cru bon de nourrir des marmottes. Les enfants étaient allés chercher une réserve de friandises dans la voiture et ils les ont déposées à proximité dans un sac, contenant également des téléphones et les clés de la voiture.

Certes mignon, l'animal peut aussi se montrer fort espiègle. Les vacanciers l'a appris à leurs dépens, comme le raconte la mère au «South Morning China Post».

«À ma grande surprise, pendant que mon attention était détournée, une marmotte a non seulement 'volé' les snacks dans le sac, mais elle a également traîné les clés de la voiture dans son terrier sous les yeux de ma famille!»

Branle-bas de combat au village

D'abord, les membres de la famille ont tenté de récupérer les clés à l'aide d'un bâton, sans succès. Ils ont alors sollicité l'aide des villageois. Ces derniers sont venus en nombre, creusant des trous et fouillant partout.

«Ils ont travaillé sans relâche pour trouver des moyens de récupérer les clés, allant même jusqu'à appeler les bergers locaux à l'aide. Ils ont essayé des aimants puissants, des fils d'acier et divers outils. Finalement, le chef du village et le secrétaire du Parti se sont joints à l'effort», a raconté plus tard la mère de famille sur une station de radio.

Pendant quatre heures, tout le monde a mis la main à la pâte. C'est finalement grâce à un aimant que les clés ont pu être récupérées.

Les plus lus

Conseil d'Etat vaudois: Rebecca Ruiz en arrêt maladie
«Si Musk veut aller sur Mars, il ne doit pas se mettre en travers du chemin de Poutine»
Grosse émotion: Olivier Minne et Sidonie Bonnec en larmes!
Une marmotte leur pique leurs clés de voiture!
Trump distribue des pizzas et prononce un étrange discours
Les importateurs américains de vin dans l'expectative