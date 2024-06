Une médium célèbre l'affirme: «Aucun doute, Dupont de Ligonnès est vivant»

Invitée de l'émission Youtube «LEGEND», la célèbre médium Anne Tuffigo a raconté son histoire et la manière dont elle a progressivement apprivoisé son don de médiumnité. Au fil de l'entretien, elle a donné son avis sur Xavier Dupont de Ligonnès: pour elle, il est bien vivant et s'est enfui aux Etats-Unis.

Le mystère plane autour de Xavier Dupont de Ligonnès depuis 13 ans. AFP

La Rédaction de blue News Valérie Passello

Face à Guillaume Pley dans l'émission «LEGEND», la médium Anne Tuffigo s'est montrée bien sûre d'elle. À plusieurs reprises, l'intervieweur a tenté de démonter ses affirmations, mais cette ancienne agrégée et professeure de Français, devenue une médium très médiatisée, ne se laisse pas désarçonner facilement.

Au cours de l'entretien, Anne Tuffigo a notamment abordé l'affaire Dupont de Ligonnès. Suspecté d'avoir tué sa famille il y a 13 ans, le père, Xavier, s'est volatilisé. Est-il décédé, s'est-il enfui? Le mystère demeure à ce jour.

Beaucoup pensent que l'homme est encore en vie et caché quelque part. À plusieurs reprises, d'ailleurs, des signalements ont été rapportés dans les médias, mais ils se sont tous avérés erronés.

Or, cela ne fait «aucun doute» pour la médium: «Il est évidemment vivant». Et elle va plus loin: «Je pense qu'il est aux Etats-Unis. Je pense même qu'il est dans la région texane», lâche-t-elle.

Guillaume Pley semble perplexe: «Comment serait-il parti aux Etats-Unis sans passeport?» Mais son invitée étaie: «Il avait dix jours d'avance sur tout le monde. C'est énorme pour une cavale. Il a eu le temps de faire tout ce qu'il voulait».

Selon elle, Xavier Dupont de Ligonnès aurait pris le bateau, comme le faisaient à l'époque ceux qui fuyaient le nazisme. La médium affirme encore: «Pour moi, son meilleur ami l'a aidé».

Réactions mitigées

À chacun de se faire une opinion sur les dires d'Anne Tuffigo. Sur les réseaux sociaux, les réactions divergent: «Totalement d'accord avec elle. Le mec, il a eu tout le temps du monde pour se faire faire des faux documents et partir refaire sa vie au soleil, tranquille», commente un membre d'Instagram.

D'autres sont moins convaincus: «Juste une bonne mentaliste. Elle ne devine rien grâce à l'au-delà, elle émet des hypothèses de probabilité : dix jours d'avance, il aime les USA, il a un pote aux USA. Donc il s'est tiré au USA grâce à son pote et ses dix jours d'avance. Ce n'est pas être médium, ça!», dit un autre internaute.

Enfin, certains n'hésitent pas à la chambrer: «Donne-nous les numéros du loto si t'es une vraie», peut-on par exemple lire en commentaire...