Au Texas, une femme a été condamnée après que ses enfants ont vécu pendant des mois avec le corps de leur frère dans un appartement délabré. Le partenaire de la femme avait auparavant battu le garçon à mort.

L'incident s'est produit dans l'agglomération de la ville texane de Houston. Symbolbild: IMAGO/Depositphotos

dpa

Une femme du Texas a été condamnée mardi à 50 ans de prison après avoir laissé ses enfants dans un environnement négligé. Les enfants ont vécu pendant des mois avec le corps en décomposition de leur frère de huit ans dans un appartement infesté de cafards dans la région de Houston. Selon le «Houston Chronicle», la femme de 38 ans a exprimé des remords pour ses actes avant le prononcé du jugement.

La condamnation fait suite à un plaidoyer de culpabilité de la femme en octobre dans deux affaires de maltraitance d'enfants. Ceux-ci concernaient deux de ses enfants, dont son fils de huit ans, qui avait été battu à mort par son compagnon.

Après une audience de près de deux jours qui a mis en lumière l'étendue de sa responsabilité dans la mort de son fils, la mère a été condamnée. Son compagnon, qui a tué le garçon, a été condamné en avril à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quelques mois après l'incident mortel, la mère a déménagé avec son compagnon dans un autre appartement, laissant les trois enfants survivants derrière elle tandis que le corps du frère se décomposait.

L'aîné finit par appeler la police

La police a découvert le corps du garçon en octobre 2021. Le shérif du comté de Harris, Ed Gonzalez, a déclaré que les agents ont décrit la scène comme la plus troublante de leur carrière et l'ont qualifiée de «trop horrible pour être réelle».

Les frères du garçon décédé vivaient seuls depuis des mois et étaient amaigris et sous-alimentés lorsque la police les a trouvés dans un appartement non meublé du comté de Harris. L'appartement était infesté de mouches et de cafards. Les enfants ont attendu que leur mère annonce la mort de leur frère, ce qui n'est jamais arrivé. Finalement, l'aîné de la fratrie, alors âgé de 15 ans, a surmonté sa peur et a appelé la police. Les deux autres enfants avaient sept et dix ans lorsqu'ils ont été retrouvés.

Après son arrestation, la femme a renoncé à la garde de ses enfants. Les deux plus jeunes frères et sœurs ont été adoptés, tandis que l'aîné a été placé dans une famille d'accueil, comme le rapporte le journal.

dpa