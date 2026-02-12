«Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»

Vingt-quatre heures après sa rencontre avec Jessica et Jacques Moretti, Leila Micheloud, mère de deux des victimes de l'incendie de Crans-Montana, a tenu à mettre les points sur les i jeudi après-midi: non, elle n'a pas pardonné au couple de gérants du bar «Le Constellation».

Keystone-SDA ATS

La Valaisanne avait rencontré les Moretti mercredi, en marge de l'audience du gérant du bar. Profitant d'une pause, les parties avaient décidé spontanément de se retrouver durant une vingtaine de minutes, afin d'échanger sur le drame.

Un jour plus tard, Leila Micheloud a pris la parole sur les réseaux sociaux. «Oui, je les ai rencontrés, je les ai écoutés, mais je ne leur ai pas pardonné et je ne leur pardonnerai pas pour le moment», a-t-elle expliqué. «Ma priorité, c'est que mes filles guérissent, qu'elles aillent mieux et que notre vie se reconstruise. Ce que j'ai dit aux Moretti, je le garderai pour moi, mes filles et mon mari.»