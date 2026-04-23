Une femme de 60 ans a perdu la vie suite à une potentielle attaque de chiens jeudi après-midi dans un bois situé à 1800 mètres d'altitude à Trivigno en Valteline en Italie.

Des dogues argentins auraient mortellement attaqué une femme en Italie (photo symbolique). IMAGO/Avalon.red

Paolo Beretta SDA

Seuls les résultats de l'autopsie permettront d'élucider définitivement ce qui s'est passé, mais l'hypothèse la plus crédible est que la femme, qui se promenait dans les bois, a été attaquée par une meute de cinq grands chiens qui l'ont déchiquetée.

Selon la presse italienne, citée notamment par «il Giorno», la victime était mariée et mère de deux enfants, et habitait à Bianzone. Cependant, elle possédait aussi une résidence secondaire à Trivigno.

Son corps a été retrouvé le long d'un sentier bien connu des habitants, près d'une petite église. Comme l'écrit «Milano Today», cette femme de 60 ans était une adepte de randonnée pédestre.

L'alarme a été déclenchée vers 15h20, selon «La Provincia Unica», mais on ne sait pas qui l'a déclenchée. Une équipe de secours a été déployée. Compte tenu de la difficulté du terrain, les sauveteurs ont même eu recours à un hélicoptère. Lorsque la femme a été retrouvée, elle était déjà morte.

Dogue argentin

Les enquêteurs sont toujours en train d'étudier les circonstances exactes de la tragédie. Le procureur général Pietro Basilone, qui s'est rendu sur place, a déclaré que seule l'autopsie permettra de savoir si la femme est morte des suites de morsures de chien ou à cause d’une autre raison.

Près du lieu du drame se trouve une maison isolée, où une personne vit avec ses chevaux et ses dogues argentins, de gros chiens destinés à l'origine pour la chasse au gros gibier.

Selon des informations parues dans la presse italienne, la personne en question laisserait très souvent ses chiens en liberté, surtout à cette période de l'année, et aurait recueilli plusieurs plaintes en raison justement des dégâts causés par ses compagnons à quatre pattes.

Pour l'instant, cependant, il n'y a pas de confirmation officielle d'un quelconque lien entre la tragédie survenue et les dogues, mais les chiens auraient été pris en charge par des vétérinaires.