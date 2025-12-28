Une mère et sa fille mortes en Italie - empoisonnement présumé au poisson

Après un repas de Noël, une famille tombe malade, la mère et la fille meurent. On soupçonne une intoxication au poisson. Certaines choses ne sont pas claires. Pourquoi l'hôpital a-t-il d'abord renvoyé les patients chez eux ?

Une mère et sa fille sont présumées mortes d'une intoxication alimentaire après un repas de Noël. (Image symbolique) Bild: dpa

DPA dpa

Pas le temps ? blue News résume pour toi Une jeune fille de 15 ans et sa mère sont décédées en Italie, vraisemblablement d'une intoxication alimentaire.

Les raisons exactes du décès de la jeune fille et de sa mère ne sont pas encore claires.

La famille s'était présentée à deux reprises aux urgences d'un hôpital, mais avait été renvoyée chez elle. Montre plus

Fin tragique des fêtes de fin d'année pour une famille en Italie : une jeune fille de 15 ans et sa mère sont décédées à Campobasso, dans la région de Molise, vraisemblablement d'une intoxication alimentaire. Une porte-parole de la police locale a confirmé les informations des médias italiens. La jeune fille serait décédée dans la nuit, sa mère le matin. Une enquête est en cours.

Les raisons exactes du décès de la fillette et de sa mère ne sont pas encore claires. Afin de déterminer avec certitude la cause du décès, il faut attendre le résultat de l'autopsie, qui a déjà été ordonnée, a déclaré la porte-parole. Il y a toute une série de choses à clarifier.

Déjà présenté aux urgences auparavant

La famille s'était déjà présentée deux fois aux urgences de l'hôpital, mais avait été renvoyée chez elle, avec un diagnostic d'intoxication alimentaire, selon l'agence de presse italienne Ansa. On soupçonnait donc qu'un plat de poisson lors du repas de Noël en était la cause. Le père est également tombé malade. Selon Ansa, il est toujours hospitalisé mais pourrait être transféré à Rome.

Dans la région, l'affaire a été accueillie avec émotion. "C'est une tragédie qui nous laisse sans voix", a déclaré à l'Ansa Antonio Tommasone, maire de la localité de Pietracatella, où vivait la famille.