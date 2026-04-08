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Italie Une mère et sa fille perdent la vie après un repas de Noël : l'horrible vérité révélée

Sven Ziegler

8.4.2026

Après un repas de Noël en Italie, une jeune fille de 15 ans et sa mère sont décédées. Pendant des mois, les enquêteurs sont restés dans le noir. Aujourd’hui, il est désormais certain que les deux malheureuses ont été empoisonnées à la ricine. Dans le collimateur des enquêteurs : les ennemis du père.

La mère et la fille sont mortes lors du repas de Noël.
La mère et la fille sont mortes lors du repas de Noël.
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Agence France-Presse, Sven Ziegler

08.04.2026, 10:52

08.04.2026, 15:10

Tout a commencé par des nausées après le repas. Lorsque Sara Di Vita, 15 ans, s'est soudainement sentie mal peu après la fête de Noël, la famille a d'abord pensé à du poisson avarié. Quelques jours plus tard, la jeune fille s'est effondrée et est morte. Sa mère Antonella, 50 ans, qui était assise à la table, n'a pas survécu non plus. Seul le père, Giovanni Di Vita, 55 ans, ancien maire de la petite commune de Pietracatella dans la région de Molise au sud de l'Italie, a survécu même s'il a aussi été gravement malade.

Pendant des mois, les enquêteurs ont supposé qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire. Mais aujourd'hui, un revirement de situation se précise : des traces de ricine ont été trouvées dans le sang de Sara et dans un cheveu de sa mère, a annoncé la police. Le poison extrait de la plante de ricin est considéré comme une terrible arme biologique. En effet, une quantité infime suffit à provoquer la défaillance des organes d'une personne.

Séquestre

Le parquet enquête désormais sur un double homicide contre inconnu. Il n'y a pour l'instant aucun suspect, bien que, selon «Vanity Fair Italia», seul le père était présent lors du repas de Noël, en dehors des membres de la famille. L'analyse toxicologique de ce dernier s'est toutefois révélée négative.

On ne sait pas non plus d'où provenaient les plats ni qui avait accès à la maison pendant les fêtes. La propriété est toujours sous séquestre. La fille aînée, Alice, 19 ans, n'était pas présente au repas.

Le motif reste mystérieux. Il n'est même pas certain que tous les membres de la famille aient été délibérément empoisonnés. Les enquêteurs se focalisent sur «d'anciennes tensions» remontant aux mandats de l'ancien maire car il y aurait eu des «conflits publics de longue date». Giovanni Di Vita était-il finalement la véritable cible ?

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