Une mère et ses filles attaquées en pleine rue à Londres

La police londonienne est lancée jeudi à la recherche d'un homme qui a aspergé une femme et ses deux filles d'une «substance corrosive» en pleine rue mercredi soir dans le Sud de la capitale britannique, blessant également plusieurs passants et policiers.

L’incident a eu lieu dans le quartier de Clapham. IMAGO/PA Images

Les agents ont été appelés vers 19H30 (locales et GMT) mercredi pour cet incident qui a eu lieu dans le quartier de Clapham.

Un homme aurait ainsi «poussé un enfant sur le sol» et jeté une substance «alcaline» (de type soude ou eau de Javel) sur les victimes, une femme de 31 ans et ses deux filles de huit et trois ans, qui ont toutes les trois «été transportées à l'hôpital pour être soignées», a indiqué Scotland Yard dans un communiqué.

Elles sont toutes trois encore hospitalisées jeudi matin, a précisé la police, qui analyse également la substance avec laquelle elles ont été attaquées. «Même si leur vie n'est pas en danger, les blessures subies par cette femme et la plus jeune des ses filles vont les marquer pour toujours», a souligné l'un des responsables de la police locale.

«Nous pensons que l'homme et la femme se connaissent», a précisé la police, soulignant que l'enquête n'en est encore qu'à ses débuts. Le suspect a d'abord tenté de quitter les lieux en voiture, mais il a percuté un véhicule à l'arrêt et a pris la fuite à pied.

«Même cela semble être une attaque ciblée, cet individu est dangereux et nous devons le trouver de toute urgence», a déclaré Scotland Yard. Trois autres femmes ont également été amenées à l'hôpital après avoir «courageusement porté assistance» aux victimes et été en contact avec cette substance.

Des témoins interviewés par la BBC ont rapporté que la femme avait de sérieuses brulures sur le visage et qu'elle hurlait: «Mes yeux! Mes yeux!». Cinq policiers ont également été examinés pour des blessures «mineures». Ils avaient tous quitté l'hôpital jeudi matin.