Pour une mère et son fils, le buffet de l'hôtel aura été fatal

Une famille canadienne de quatre personnes tombe malade fin 2023 après avoir mangé au buffet d'un centre de villégiature all inclusive. La mère et le fils aîné décèdent. Désespéré, le père a porté plainte contre l'hôtel.

L'incident s'est produit dans un centre de villégiature en République dominicaine. Manuel Meyer/dpa-tmn

Dominik Müller

Un voyage de rêve prévu en République dominicaine en 2023 se termine tragiquement pour les quatre membres de la famille Gougeon: un jour seulement après leur arrivée au Viva Dominicus Beach by Wyndham Resort, la mère April (41 ans) et le petit Oliver, âgé de huit ans, ont perdu la vie suite à une intoxication alimentaire.

Le père de 38 ans demande maintenant à l'hôtel un dédommagement de 7 millions de dollars américains (environ 6,4 millions de francs).

«Je ne pense pas que je m'en remettrai un jour», déclare Stephen Gougeon au «New York Times».«J'ai perdu ma femme, que j'aimais tant, et mon fils, qui était une personne si merveilleuse et que j'avais tellement hâte de voir grandir».

Les Gougeon avaient mangé au buffet du complexe hôtelier avant que leur état de santé ne se détériore rapidement. Tous les quatre ont soudainement développé les symptômes d'une grave intoxication alimentaire: ils ont souffert de vertiges et de difficultés respiratoires et ont dû vomir.

Graves accusations contre la clinique

Malgré une visite à la clinique du centre de villégiature, les soins médicaux étaient insuffisants, comme l'a confirmé un rapport du médecin légiste. Stephen et Wesley, le frère cadet d'Oliver, ne se sont rétablis qu'après avoir été placés dans une autre clinique. Pour April et Oliver, l'aide médicale nécessaire est arrivée trop tard.

Stephen Gougeon porte désormais de graves accusations contre l'hôtel. Il critique les conditions insalubres dans les zones d'alimentation et le retard de la réaction médicale. «La confusion et les retards dans les soins ont fait perdre un temps précieux et, en fin de compte, la vie de ma femme et de mon fils», explique l'homme de 38 ans.

L'avocat de la famille souligne que la plainte ne vise pas seulement à obtenir une compensation financière, mais aussi à mettre en lumière les dysfonctionnements.

Le rédacteur a rédigé cet article avec l'aide de l'IA.