Une mère part en vacances et laisse mourir son bébé

Les cris d’un bébé de 16 mois ont résonné dans un quartier de Cleveland, dans l'État de l'Ohio. Les hurlements du bambin ont été enregistrés par une caméra fixée à la sonnette de la maison d’une voisine. Mais personne n'a entendu les cris de la petite fille. Pendant ce temps-là, la mère de l’enfant prenait du bon temps avec un ami sur une plage de Porto Rico.

Kristel C. après son arrestation. Ohio State Departement of Correction

Kristel C.* avait laissé sa fille toute seule l'été dernier dans son parc à l'intérieur de leur maison avec seulement quelques bouteilles de lait. Lundi, le verdict de cette triste affaire est tombé : la mère devra passer toute sa vie derrière les barreaux et ce, sans aucune perspective de libération conditionnelle.

Les enquêteurs ont qualifié le crime de Kristel C. comme étant le plus horrible qu'ils aient connu dans leur carrière, comme le rapporte le site d’information «ABC Chicago».

«Trahison ultime»

Lors du dénouement du procès, le juge n’a pas mâché ses mots envers la jeune femme : «Le rapport entre une mère et son enfant est l'un des liens les plus purs et les plus sacrés. C'est une relation basée sur l'amour, la confiance et une protection inébranlable. Vous avez donc commis un acte de trahison ultime».

Son bébé n’a pas arrêté de crier et a désespérément attendu que quelqu'un vienne le sauver. Un simple coup de téléphone aurait suffi à mettre fin à ses souffrances. «Au lieu de cela, j’ai vu des photos de vous sur une plage alors que votre enfant mangeait ses excréments pour survivre», a poursuivi le juge.

Les parents de l'accusée ont imploré la clémence du juge car leur fille n'aurait pas su ce qu'elle faisait. Cette dernière aurait souffert de graves problèmes psychologiques au moment des faits.

Voyage à Porto-Rico

L’histoire est sordide. Le 6 juin 2023, Kristel C. décide de faire ses valises et se rend à l'aéroport afin de s’envoler pour Porto Rico. Dix jours plus tard, lorsqu’elle regagne son domicile, elle retrouve son bébé mort dans son parc. Avant que les secours n'arrivent, elle met des vêtements propres à sa fille. Mais cela ne cache pas l'horreur : le corps amaigri de la fillette gît dans son urine et ses excréments.

«La douleur que la fillette a dû subir n'a pas duré que quelques heures ou quelques jours, mais peut-être une semaine. Ce sentiment d'abandon, associé à la douleur de la faim et de la soif, est un type de souffrance que, je pense, aucun d'entre nous ne pourra jamais vraiment comprendre», a expliqué le médecin légiste dans des propos relayés par «ABC Chicago».