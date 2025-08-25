Un rassemblement d'une centaine de jeunes a dégénéré dimanche soir à Lausanne. Des affrontements ont eu lieu avec la police, des poubelles et containers ont été incendiés et un bus des transports publics lausannois (tl) a été vandalisé. Cette émeute semble être liée au décès dimanche matin d'un adolescent, mort au guidon d'un scooter alors qu'il fuyait les forces de l'ordre.

Keystone-SDA ATS

Des jeunes, pour la plupart cagoulés, se sont réunis dimanche dès 21h20, installant des barrages au travers de la chaussée dans le quartier de Prélaz, rapporte la police vaudoise. Les émeutiers ont bouté le feu à ces barricades improvisées, ainsi qu'à plusieurs poubelles et containers. Ils ont tenté d'en faire de même avec un bus articulé des tl, l'endommageant fortement.

Arrivées dans ce quartier, situé au nord-ouest de la ville, les premières patrouilles lausannoises ont subi des jets de projectiles et des tirs d'engins pyrotechniques. Avec la police cantonale et d'autres polices communales en renfort, plus d'une soixantaine de policiers ont été réquisitionnés. Ceux-ci ont notamment tiré seize balles en caoutchouc et trois grenades lacrymogènes pour contenir l'agressivité des émeutiers, précisent les forces de l'ordre dans leur communiqué.

Les pompiers lausannois sont aussi intervenus avec un tonne-pompe pour circonscrire les différents départs de feu. Le calme est finalement revenu dans le secteur à partir de 01h00 du matin.

A ce stade, la police n'a pas connaissance de blessés du côté des manifestants et aucun policier n'a été blessé. Des investigations sont en cours pour tenter d'identifier les auteurs de ces violences et les dénoncer aux autorités compétentes. Une plainte pénale va être déposée par les tl pour dommages à la propriété.

Deuxième accident mortel

L'élément déclencheur de ces échauffourées semble avoir été la mort d'un jeune homme de 17 ans, dans la nuit de samedi à dimanche et dans ce même quartier de Prélaz. A la vue de la patrouille, l'adolescent a pris la fuite à vive allure. Arrivé à l'avenue William-de-Charrière-de-Sévery, il a perdu la maîtrise de son deux-roues, qui avait été récemment volé, et terminé sa course contre le mur d’un garage.

Au moment de l’accident, la voiture de police suivait le scooter, feux bleus enclenchés, à plus d'une centaine de mètres, affirment les forces de l'ordre. Arrivés sur place, les agents ont tenté de sauver le jeune homme en lui prodiguant un massage cardiaque, mais sans succès.

Cet accident mortel rappelle celui survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet dernier sur la route des Plaines-du-Loup à Lausanne. Ce soir-là, c'est une adolescente de 14 ans qui avait perdu la vie au guidon d'un motocycle, alors qu'elle tentait aussi de se soustraire à un contrôle de police.

Lundi devant la presse, sur une autre thématique en lien avec la police, le syndic de Lausanne Grégoire Junod et son collègue en charge de la sécurité Pierre-Antoine Hildbrand ont transmis leurs condoléances aux proches de la victime. Ils ont aussi dit «comprendre» la colère des jeunes, même si «rien n'excuse les violences» de dimanche soir. Ils ont appelé au calme et dit espérer «pouvoir ouvrir le dialogue» avec jeunes.