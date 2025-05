La ministre américaine de la Justice, Pam Bondi, a évoqué mardi la possibilité d'envoyer des trafiquants de drogue dans la légendaire prison d'Alcatraz, que le président Donald Trump a annoncé vouloir rouvrir.

Fermée en 1963, l'ancienne prison est aujourd'hui une attraction touristique emblématique de la baie de San Francisco, en Californie. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Mme Bondi s'exprimait lors d'une conférence de presse sur une saisie massive de drogue dans l'ouest des Etats-Unis, notamment au Nouveau-Mexique, en Arizona et en Utah, dont 3 millions de pilules de fentanyl et 35 kilos de méthamphétamine.

Le chef présumé du réseau, un Mexicain en situation irrégulière nommé Heriberto Salazar Amaya, arrêté dans l'Oregon, appartient au cartel de Sinaloa, un des plus puissants du Mexique, désigné par les Etats-Unis organisation «terroriste», a affirmé la ministre.

Au total, 16 personnes ont été arrêtées dans cette opération, a précisé le procureur général du Nouveau-Mexique, Ryan Ellison.

«Je veux qu'elles restent dans nos prisons aussi longtemps que possible», a déclaré Mme Bondi en réponse à une question sur l'éventuelle expulsion des personnes arrêtées vers le Mexique, expliquant craindre qu'elles ne puissent revenir aux Etats-Unis.

«La plupart de ces individus, s'ils sont condamnés, resteront dans les prisons américaines», a-t-elle insisté. «Peut-être à Alcatraz», a ajouté la ministre avec un sourire.

Donald Trump a annoncé dimanche soir avoir donné l'ordre à son administration de moderniser et de rouvrir l'emblématique prison d'Alcatraz, fermée depuis plus de 60 ans, dans la baie de San Francisco (ouest), pour y incarcérer les «criminels les plus dangereux et violents».