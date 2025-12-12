Le zoo de Servion, au nord de Lausanne, accueille une nouvelle espèce unique en Suisse. Il s'agit de deux jeunes lémurs couronnés, des jumeaux nés en 2021. Ils sont arrivés jeudi en terres vaudoises depuis le parc zoologique de Cerza en Normandie.

Keystone-SDA ATS

«Cette arrivée symbolique marque le retour des lémurs dans le bâtiment des primates, après près d'un an d'absence, à la suite du décès du dernier lémur aux yeux turquoise en janvier 2025», indique vendredi le zoo de Servion dans un communiqué.

Ces deux jeunes lémurs couronnés (Eulemur coronatus) ont pris possession de leur espace végétalisé, conçu pour stimuler leur agilité et leurs comportements naturels. Ils y ont également fait la rencontre d'un colocataire inhabituel: le chevrotain malais, arrivé en mai dernier, avec lequel ils partageront désormais cet environnement harmonieux, détaille le parc animalier vaudois.

Le lémur couronné est une espèce classée «En danger» sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Aujourd'hui, seulement 153 individus sont recensés en captivité, répartis dans 63 institutions situées dans 14 pays.

Du nord de Madagascar

Avec cette arrivée, le zoo de Servion rejoint officiellement le programme européen de sauvegarde consacré au lémur couronné, une espèce menacée dont la préservation nécessite une coopération internationale. Il s'agit du seul parc en Suisse à héberger des lémurs couronnés, selon le zoo.

Endémique du nord de Madagascar, le lémur couronné vit dans une grande variété de forêts – sèches, semi-décidues, mixtes ou même dégradées – depuis le niveau de la mer et jusqu'à 1400 mètres d'altitude. Le lémur fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation, souligne le zoo.

Espèce sociale, il évolue en groupes de cinq à six individus, généralement dirigés par les femelles. Le toilettage mutuel joue un rôle essentiel dans la cohésion du groupe. La reproduction est saisonnière: après 125 jours de gestation, les petits naissent entre septembre et octobre et restent agrippés à leur mère avant de gagner en autonomie.

A l'état sauvage, le lémur couronné ne compte plus que 1000 à 10'000 individus. Il est fortement menacé par la déforestation, la fragmentation de son habitat et le braconnage. En tant que frugivore, le lémur couronné joue un rôle important dans la dispersion des graines, contribuant à la régénération de la forêt.