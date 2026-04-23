  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Une nouvelle Maison de quartier inaugurée au Petit-Saconnex

ATS

23.4.2026 - 09:21

La Ville de Genève inaugurera samedi la Maison de quartier du Petit-Saconnex, située à la route de Ferney 13-15. Attendue de longue date, cette nouvelle structure vient renforcer l’offre socioculturelle de proximité.

Le thème de la fête foraine marquera l'ouverture samedi de la Maison de quartier du Petit-Saconnex (photo d'illustration).
Le thème de la fête foraine marquera l'ouverture samedi de la Maison de quartier du Petit-Saconnex (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 09:21

23.04.2026, 09:37

La nouvelle Maison de quartier du Petit-Saconnex est la 18e Maison de quartier de la Ville de Genève. L’association Ô P’tit-Sac, active depuis plusieurs années dans le quartier, dispose désormais de locaux dédiés lui permettant de développer durablement une offre socioculturelle répondant aux besoins des habitants, a annoncé la Ville dans un communiqué.

Les nouveaux locaux sont constitués de deux arcades d’environ 100 m2 chacune, louées par la Ville de Genève à deux coopératives, la CODHA et la SoCoop. Ils permettront de stabiliser un programme à destination de l’ensemble des publics, avec notamment des activités pour les enfants et les adolescents, des rencontres, des repas, des cours et des mises à disposition d’espaces.

Samedi, une partie officielle à 13h00 sera suivie par des animations sur le thème de la fête foraine , avec barbe à papa, candy bar, jeux de rôle.

Les plus lus

Donald Trump insulte une juge de la Cour suprême et fait polémique !
Invités à se constituer un «kit d'urgence», les Belges se préparent au pire
Au summum de la tension, Sprunger surgit en héros et fait gagner Gottéron !
Danemark : une collision entre deux trains fait plusieurs blessés
«Mon père ne m'a pas laissé grand-chose de sa vie»
Visite surprise: le prince Harry débarque à Kiev