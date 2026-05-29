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Tourisme Une nouvelle passerelle au coeur du Val d'Hérens

ATS

29.5.2026 - 11:57

Une nouvelle passerelle suspendue relie désormais Hérémence et St-Martin dans le Val d'Hérens (VS). La nouvelle structure située au-dessus de la Borgne a été inaugurée vendredi. Elle relie les deux versants du vallon, entre Euseigne et Ossona.

La nouvelle passerelle relie Euseigne à Ossona, au coeur du Val d'Hérens.
La nouvelle passerelle relie Euseigne à Ossona, au coeur du Val d'Hérens.
ATS

Keystone-SDA

29.05.2026, 11:57

29.05.2026, 12:44

Longue de 76 mètres et culminant à près de 80 mètres de hauteur, la passerelle offre un point de vue inédit sur le paysage environnant et «vient renforcer l'offre de randonnée de la région», affirment les autorités d'Hérémence et de St-Martin.

L'ouvrage d'un coût de 400'000 francs répond à une demande croissante des touristes pour des expériences proches de la nature, mêlant découverte, sécurité et immersion dans des sites significatifs, poursuit le communiqué. La nouvelle liaison permet notamment de connecter plus facilement les Pyramides d'Euseigne au site agritouristique d’Ossona, deux lieux incontournables du Val d'Hérens.

Retombées pour l'économie locale

Avant même son inauguration officielle, la passerelle a suscité un fort intérêt auprès des visiteurs et des habitants. De nombreux randonneurs ont déjà relayé leurs expériences, notamment sur les réseaux sociaux.

Au-delà de son attrait touristique, la passerelle devrait également générer des retombées positives pour l’économie locale, en bénéficiant aux hébergements, aux établissements de restauration, aux commerces et plus globalement aux acteurs touristiques de la région, soulignent les deux conseils communaux.

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