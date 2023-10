Une nouvelle perquisition dans l'affaire du petit Émile

Depuis le 8 juillet dernier, Émile, deux ans, originaire de la région de Nice, est porté disparu. Mardi, la police a perquisitionné le domicile d'un suspect potentiel.

Le petit Émile s'est littéralement volatilisé depuis le 8 juillet. Gendarmerie/Twitter

Selon des témoins, l'habitant de la maison -qui est située au Vernet, soit à 4 kilomètres du village du Haut-Vernet où le petit garçon a disparu- serait un suspect potentiel. Les enquêteurs se baseraient sur la thèse d'un accident maquillé en disparition. Comme le rapporte «Le Parisien», une arrestation n'a toutefois pas encore eu lieu.

L'homme aurait jusqu'à présent été condamné pour de petits délits. Jean-Luc Blachon, procureur de la République d'Aix-en-Provence, confirme la perquisition et parle d'un «approfondissement d'enquêtes en cours ou déjà menées».

Plusieurs théories, pas de trace d'Émile

Plusieurs théories ont couru sur le lieu où pouvait se trouver le petit garçon. A un moment donné, on a supposé qu'il était tombé dans une moissonneuse. Plus tard, on a soupçonné qu'Émile avait été écrasé par un tracteur. Des fouilles ont aussi été effectuées sous une grosse dalle de béton, sans succès.

La dernière fois qu'Émile a été vu, c'était le samedi 8 juillet à 18 heures dans le hameau du Haut-Vernet. Ce village est situé à environ 90 kilomètres au nord-ouest de Nice. Émile y était en visite chez ses grands-parents et a joué dans le jardin avant de disparaître.

Samedi encore, une opération de recherche a été lancée et s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Elle a mobilisé des chiens de recherche, un drone et deux hélicoptères, dont l'un était équipé d'une caméra thermique.