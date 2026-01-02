  1. Clients Privés
Crans-Montana Une photo montre le début probable de l'incendie et rappelle un autre drame

Sven Ziegler

2.1.2026

L'incendie de Crans-Montana, qui a fait près de 40 morts et plus de 100 blessés, rappelle de manière effrayante l'une des pires catastrophes de club aux Etats-Unis. Les premiers indices laissent penser que la pyrotechnie est à l'origine de l'incendie: un scénario que les spécialistes connaissent depuis plus de 20 ans.

Fusée champagne : une tradition du nouvel An au Constellation

Fusée champagne : une tradition du nouvel An au Constellation

Le feu au bar de Crans-Montana s'est apparemment déclaré au moment où les bouteilles de champagne fusées sont sorties, une tradition du nouvel An au Constellation. Mais l'enquête reste en cours.

01.01.2026

Sven Ziegler

02.01.2026, 07:33

02.01.2026, 11:04

L'émotion est grande après l'incendie catastrophique de Crans-Montana (VS). Selon les premiers chiffres officiels, une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans la nuit de la Saint-Sylvestre et plus de 115 ont été blessées, dont beaucoup grièvement.

Beaucoup de choses restent à éclaircir après l'incident de Crans-Montana.
Beaucoup de choses restent à éclaircir après l'incident de Crans-Montana.
AFP

Alors que l'enquête sur les causes exactes est toujours en cours, les indices d'un scénario qui alerte les experts en incendie depuis des années se multiplient.

Tragédies. La longue liste des incendies meurtriers dans des discothèques

TragédiesLa longue liste des incendies meurtriers dans des discothèques

En effet, de nombreux éléments rappellent l'incendie de la boîte de nuit «The Station», qui a coûté la vie à 100 personnes le 20 février 2003 dans l'État américain de Rhode Island. Là aussi, la pyrotechnie a été le déclencheur fatal, allumée pendant un concert du groupe Great White.

Plus de 100 personnes ont perdu la vie dans l'incendie du club «The Station».
Plus de 100 personnes ont perdu la vie dans l'incendie du club «The Station».
X

Peu après 23h07, le manager de tournée du groupe avait allumé la pyrotechnie sur la scène. Les étincelles ont touché de la mousse inflammable installée autour de la scène et du plafond pour l'insonorisation. En quelques secondes, les flammes se sont propagées le long des murs et ont envahi tout le club en quelques minutes.

Obstruction fatale

Des enregistrements vidéo montrent comment le chanteur Jack Russell a d'abord sous-estimé l'événement. «Wooow ... ce n'est pas bon», dit-il dans le microphone alors que de la fumée s'accumule sous le plafond - à ce moment-là, l'incendie est déjà hors de contrôle. Moins d'une minute plus tard, la scène est en feu.

Bien que le club dispose de plusieurs sorties, la plupart des clients se sont instinctivement dirigés vers l'entrée principale. Là, une obstruction fatale s'est produite: des personnes sont tombées, se sont retrouvées coincées ou ont été poussées contre la porte par la foule qui se pressait. De nombreuses victimes sont mortes d'intoxication par la fumée ou de brûlures graves, d'autres ont été écrasées.

Incendie à Crans-Montana. «C'était horrible. Les gens se bousculaient...» - Des témoins racontent le drame

Incendie à Crans-Montana«C'était horrible. Les gens se bousculaient...» - Des témoins racontent le drame

Selon les enquêtes officielles, environ 460 personnes se trouvaient dans le club, soit bien plus que le nombre autorisé. En moins de cinq minutes, le bâtiment était entièrement enfumé. Des analyses ultérieures ont montré qu'un «flashover» s'était produit : les gaz de fumée inflammables se sont enflammés brusquement, rendant toute fuite pratiquement impossible.

Crans-Montana : le départ de l'incendie filmé par un téléphone

Crans-Montana : le départ de l'incendie filmé par un téléphone

Plus de 40 morts, 115 blessés : l'incendie du bar « Le Constellation » bouleverse la Suisse. Des témoignages, des vidéos et les premières informations fournies par les autorités permettent de reconstituer le déroulement des événements.

02.01.2026

De nombreux parallèles avec l'incident de Crans-Montana

Ce sont précisément ces mécanismes connus qui sont désormais au cœur de l'incendie de Crans-Montana. Comme dans le cas du «Station Fire», les premiers éléments indiquent la présence de pyrotechnie, de matériaux facilement inflammables et d'un flashover rapide.

Cette photo prise à l'intérieur du bar semble montrer le début de l'incendie à Crans-Montana.
Cette photo prise à l'intérieur du bar semble montrer le début de l'incendie à Crans-Montana.
X

Ainsi, une nouvelle photo semble montrer le moment où l'incendie s'est déclenché. On y voit notamment La pyrotechnie sur des bouteilles de champagne, dont le club avait déjà fait la publicité par le passé. Les premières flammes se propagent déjà au plafond, qui aurait été isolé par des éléments sonores en mousse.

Selon les autorités valaisannes, l'enquête se poursuit dans toutes les directions. Il n'y a pour l'instant pas d'informations sûres sur les causes, les questions de construction ou les éventuels déclencheurs.

