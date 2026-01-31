  1. Clients Privés
Du Dakota du Nord à la Floride Une nouvelle tempête hivernale s'abat sur les Etats-Unis

ATS

31.1.2026 - 18:32

Une nouvelle tempête hivernale s'abat samedi sur les Etats-Unis, avec de rares chutes de neige sur des stations balnéaires du sud-est et une vague de froid venu de l'Arctique qui va frapper jusqu'à la Floride.

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 30: Ice floats cover part of the Hudson River along the Manhattan shoreline as New York City experiences frigid temperatures following a winter storm last weekend on January 30, 2026, in New York City. New York received up to a foot of snow in a winter storm that swept through large parts of the country, resulting in numerous deaths, power outages, and accidents. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Getty Images via AFP

Keystone-SDA

31.01.2026, 18:32

Cet événement météo intervient une semaine après une tempête de neige qui a frappé le week-end dernier du Texas à la capitale Washington, désorganisant les transports et faisant une centaine de morts à travers le pays. Cette fois-ci, le phénomène est double, prévoient les services météorologiques américains (NWS).

D'une part, des chutes de neige vont tomber de samedi à dimanche sur la côte atlantique, et particulièrement autour de la Caroline du Nord et du Sud. D'autre part, une vague de froid polaire frappe jusqu'à lundi les deux tiers de l'est du pays, du Dakota du Nord à la Floride.

Italie. Risque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile

ItalieRisque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile

A mesure qu'une «masse d'air arctique continue de déferler vers le sud», écrit le NWS, un «cyclone côtier» se forme samedi sur la côte atlantique et pourrait provoquer des chutes de neige jusqu'en Géorgie et du blizzard dans les Outer Banks.

Départ de fusée retardée

La neige a commencé à tomber samedi matin sur cette bande côtière de la Caroline du Nord connue pour ses plages de sable, et la tempête pourrait aussi apporter des inondations marines et des vents violents.

Le comté de Dare, qui englobe cette zone de stations balnéaires, s'est placé en état d'urgence depuis vendredi. Les autorités de toute la région demandent aux habitants de limiter au maximum les déplacements.

Dans le même temps, la vague de froid va provoquer des températures négatives jusqu'au sud de la Floride, ce qui n'a pas été observé depuis 1989, relève le NWS.

Ces conditions ont conduit la Nasa à repousser la tenue à Cap Canaveral d'un ultime grand test de sa fusée qui doit bientôt lancer la mission lunaire Artémis 2.

Jusqu’à -45 °C. Une violente tempête hivernale s’abat sur les États-Unis

Jusqu’à -45 °CUne violente tempête hivernale s’abat sur les États-Unis

Changement climatique

Dans le nord du pays, il faisait déjà glacial samedi matin, avec -16 degrés relevé à Minneapolis, théâtre ces dernières semaines de manifestations contre la politique de l'immigration de l'administration Trump.

Cette vague de froid intervient alors que des dizaines de milliers de clients sont encore privés d'électricité dans les Etats du sud, le Mississippi et le Tennessee, conséquences de la tempête hivernale du week-end dernier.

Des refuges chauffés ont été ouverts et la garde nationale a été mobilisée dans le Mississippi, selon son gouverneur Tate Reeves. «Merci de prendre soin de vos amis et de vos voisins ce week-end», a-t-il écrit sur X samedi matin.

Un nombre croissant de recherches suggèrent que le changement climatique pourrait jouer un rôle dans les perturbations du vortex polaire, un vaste système d'air froid et de basse pression qui circule normalement au-dessus du pôle Nord.

