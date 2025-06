Une nouvelle vallée valaisanne coupée par un éboulement

Les éboulements se succèdent en Valais, notamment dans le Val de Bagnes (cliché) où des laves torrentielles ont emporté un pont-fusible (archives). ATS

La route reliant Sierre (VS) à Vissoie (VS), dans le Val d'Anniviers, est fermée suite à un éboulement, a indiqué vendredi soir la police cantonale valaisanne. La durée de la perturbation et l'ampleur de l'éboulement ne sont pas encore connues.

Keystone-SDA ATS

Des cantonniers ont été envoyés sur place pour nettoyer la chaussée, a précisé la police. L'éboulement s'est produit suite aux intempéries ayant touché le Valais vendredi.

Deux autres vallées valaisannes sont déjà impactées par des restrictions de circulation depuis plusieurs jours: le Lötschental, où l'effondrement du glacier du Birch a en grande partie détruit le village de Blatten (VS), et le Val de Bagnes, où des laves torrentielles ont emporté un pont et continuent de menacer la région.