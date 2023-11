L'organisation de jeunes catholiques de Suisse alémanique Jungwacht Blauring demande dans une lettre ouverte de faire entièrement la lumière sur les cas d'abus au sein de l'Eglise catholique. Elle veut une enquête externe. Et les responsables devraient rendre des comptes.

L'Eglise catholique, de par ses structures, a favorisé les abus et leur dissimulation, déclare la directrice de l'organisation, Andrea Pfäffli, citée dans un communiqué publié vendredi. Il est donc urgent de procéder à des changements et à une modernisation de l'Eglise.

La protection des jeunes est une priorité absolue pour Jungwacht Blauring, car des dizaines de milliers de parents confient à l'Eglise leurs enfants, indique le texte adressé à la Conférence des évêques suisses (CES). L'organisation y formule de nombreuses demandes.

Tous les cas d'abus des 40 dernières années doivent faire l'objet d'un examen externe et les auteurs doivent être interdits d'exercer leur profession. En outre, les évêques suisses doivent s'engager à Rome en faveur de l'ordination des femmes. Et l'Eglise catholique doit accepter toutes les formes de relations et permettre le mariage.

Jungwacht Blauring compte quelque 33'000 membres. Elle est la plus grande association de jeunes catholiques en Suisse.

lt, ats