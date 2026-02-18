  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

300’000 signalements Une panne affecte la diffusion de vidéos sur YouTube

ATS

18.2.2026 - 04:23

Une panne a affecté pendant plusieurs heures dans la nuit de mardi à mercredi la plateforme de partage de vidéos YouTube. Le problème a été résolu, a indiqué la plateforme.

Le système de recommandations a empêché les vidéos d'apparaître sur YouTube, selon la plateforme (archives).
Le système de recommandations a empêché les vidéos d'apparaître sur YouTube, selon la plateforme (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.02.2026, 04:23

18.02.2026, 07:04

«Toutes nos plateformes [...] sont revenues à la normales», a ajouté l'entreprise sur sa page d'aide aux internautes.

Le site indiquait précédemment rencontrer un «problème» avec son système de «recommandations», ce qui «empêch[ait] les vidéos d'apparaître» sur YouTube, y compris sur l'application ou encore sur YouTube Kids.

Selon le site spécialisé Down Detector, plus de 300'000 signalements ont été enregistrés concernant des problèmes d'accès à YouTube, avec un pic atteint vers 02h00 (en Suisse).

La plateforme de partage de vidéos, détenue par Google, compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois.

Les plus lus

Dix skieurs portés disparus dans une effroyable avalanche
Vive colère des Norvégiens : l’entraîneur de Loïc Meillard se défend !
Pierre Palmade voit la lumière au bout du tunnel
Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux
Plus de 300 noms: la liste Epstein de Pam Bondi pour brouiller les pistes ?
Match fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !