Une panne a affecté pendant plusieurs heures dans la nuit de mardi à mercredi la plateforme de partage de vidéos YouTube. Le problème a été résolu, a indiqué la plateforme.

Le système de recommandations a empêché les vidéos d'apparaître sur YouTube, selon la plateforme (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Toutes nos plateformes [...] sont revenues à la normales», a ajouté l'entreprise sur sa page d'aide aux internautes.

Le site indiquait précédemment rencontrer un «problème» avec son système de «recommandations», ce qui «empêch[ait] les vidéos d'apparaître» sur YouTube, y compris sur l'application ou encore sur YouTube Kids.

Selon le site spécialisé Down Detector, plus de 300'000 signalements ont été enregistrés concernant des problèmes d'accès à YouTube, avec un pic atteint vers 02h00 (en Suisse).

La plateforme de partage de vidéos, détenue par Google, compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois.