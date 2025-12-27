  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Des vols partis sans valises Une panne perturbe le tri de bagages à l'aéroport de Zurich

ATS

27.12.2025 - 08:42

Une panne d'électricité a paralysé samedi matin le système de tri des bagages à l'aéroport de Zurich. Plusieurs vols ont dû décoller sans les valises, a indiqué l'aéroport à l'agence de presse Keystone-ATS, revenant sur une information du portail blick.ch.

Bien des vols sont partis samedi matin de Zurich sans bagage en raison d'une panne de courant (archives).
Bien des vols sont partis samedi matin de Zurich sans bagage en raison d'une panne de courant (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.12.2025, 08:42

27.12.2025, 08:46

La panne de courant a été découverte dès le début du service dans certaines parties du bâtiment où a lieu le tri des valises. Conséquence: les bagages n'ont pu être ni passés aux rayons X ni acheminés vers le système de tri. Ils se sont accumulés dans les halls d'enregistrement.

D'ici quelques années. La Rega va déménager son siège de Zurich à Kägiswil (OW)

D'ici quelques annéesLa Rega va déménager son siège de Zurich à Kägiswil (OW)

Les raisons de cette panne font actuellement l'objet d'une enquête interne. Selon la porte-parole, l'installation a pu être remise en service à partir de 6 heures. La panne a entraîné des retards.

Les plus lus

Chez Migros, «les grands changements sont désormais achevés»
Un jackpot de 50,2 millions de francs est tombé à l’Euro Millions
Pour le chef de l’armée, la guerre en Ukraine n'a causé aucun électrochoc
Deux skieurs ont perdu la vie dans des avalanches en Savoie
«Si la Coupe Spengler n'existe plus, Davos n'existera plus...»
Le Cambodge et la Thaïlande conviennent d'un cessez-le-feu immédiat