Une panne d'électricité a paralysé samedi matin le système de tri des bagages à l'aéroport de Zurich. Plusieurs vols ont dû décoller sans les valises, a indiqué l'aéroport à l'agence de presse Keystone-ATS, revenant sur une information du portail blick.ch.

Bien des vols sont partis samedi matin de Zurich sans bagage en raison d'une panne de courant (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La panne de courant a été découverte dès le début du service dans certaines parties du bâtiment où a lieu le tri des valises. Conséquence: les bagages n'ont pu être ni passés aux rayons X ni acheminés vers le système de tri. Ils se sont accumulés dans les halls d'enregistrement.

Les raisons de cette panne font actuellement l'objet d'une enquête interne. Selon la porte-parole, l'installation a pu être remise en service à partir de 6 heures. La panne a entraîné des retards.