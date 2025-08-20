  1. Clients Privés
Tragédie Une parapentiste perd la vie à Fischeralp (VS)

ATS

20.8.2025 - 09:43

Une femme a perdu la vie mardi dans un accident de parapente dans la région du Fiescheralp (VS). Malgré l'intervention rapide des secours, la victime, une Allemande âgée de 64 ans, n'a pas survécu.

Une adepte du parapente a perdu la vie, mardi à Fiescheralp (photo d'illustration).
Une adepte du parapente a perdu la vie, mardi à Fiescheralp (photo d'illustration).
sda

Keystone-SDA

20.08.2025, 09:43

«Peu après son envol, une parapentiste a perdu le contrôle de son parapente et a chuté au sol», écrit mercredi la police valaisanne dans un communiqué. Après des premiers soins prodigués par les secouristes de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) dépêchés sur place, l'accidentée a été héliportée à l'hôpital de Viège.

Elle a ensuite été transférée à l'hôpital de Sion «en raison de la gravité de ses blessures» et y a «malheureusement succombé», explique la police.

Une enquête devra déterminer les causes de l'accident. Une instruction a été ouverte par le Ministère public de la Confédération (MPC).

