La Grèce, le Portugal et l'Espagne luttaient toujours contre de violents incendies mercredi, tandis que la situation s'améliorait en France et en Italie, après que des dizaines de milliers d'hectares ont été ravagés ces derniers jours en Europe méridionale.

epa12298244 Un pompier s'efforce d'éteindre un incendie dans le village de Gramaca, dans la municipalité d'Oliveira do Hospital, au centre du Portugal, le 13 août 2025. Le feu, qui s'est déclaré dans le village voisin de Piodao, s'est propagé à Arganil et à d'autres zones voisines, nécessitant le déploiement de plus de 600 pompiers. EPA/PAULO CUNHA KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ces incendies, qui ont fait quatre morts – deux en Espagne, un au Monténégro, un en Albanie – sont favorisés par une vague de chaleur intense et prolongée, associée à une grave sécheresse.

Grèce

Si les pompiers en Grèce s'attendaient mercredi à «une journée très difficile», c'était surtout en raison de violentes rafales de vents, alors qu'ils luttent contre 23 incendies.

«C'est certainement les 24 heures les plus difficiles de la période de lutte contre les feux», a déclaré le président de l'Union des officiers des pompiers, Kostas Tsigas.

«Rien qu'hier, 82 incendies ont éclaté, un nombre très important qui, combiné aux vents violents, à la sécheresse et aux températures élevées, a créé d'énormes difficultés», a-t-il poursuivi.

Mercredi dès l'aube 33 avions et 4850 pompiers étaient mobilisés sur tous les fronts en Grèce.

Athènes a fait appel mardi au mécanisme européen pour obtenir quatre bombardiers d'eau supplémentaires, alors que plus de 20'000 hectares ont été détruits par les flammes depuis juin dans le pays.

Les incendies les plus inquiétants se situent sur l'île de Zante, en mer Ionienne (ouest), sur l'île de Chios (dans le nord-est de la mer Egée), à Preveza (ouest), ainsi que dans le département d'Achaïa (dans le nord-ouest du Péloponnèse).

Un nouvel incendie s'est déclaré près du site archéologique de Vouteni, proche de la ville de Patras, et menace des zones de forêts et des habitations.

Portugal

Mercredi, cinq grands incendies sévissaient dans le nord et le centre du Portugal, combattus par plus de 2200 pompiers appuyés par une vingtaine de moyens aériens.

Le brasier qui mobilisait le plus de moyens est celui de Trancoso (centre) actif depuis samedi, où des rafales de vent ont provoqué de nouvelles reprises de feu.

Près d'Aldeia Nova, sous un épais nuage de fumée recouvrant les rues du petit village de maisons en pierre, les habitants ont prêté mains fortes aux pompiers. «Ça fait peur (...) mais on est toujours prêts à s'entraider», a témoigné à la télévision Sic Noticias, un agriculteur.

Depuis le début de l'année, les feux de forêt ont consumé plus de 63.000 hectares, selon des données de l'Institut national de gestion des forêts (ICNF).

Espagne

En Espagne, si les pompiers luttaient toujours mercredi contre 14 incendies majeurs, surtout dans le nord, la situation semblait en revanche pouvoir s'améliorer grâce à une hausse de l'humidité, un peu de pluie et une baisse des températures.

Jusqu'ici cette année, le pays a déploré 199 incendies ayant détruit 99'000 hectares, deux fois plus que l'an dernier, mais trois fois moins toutefois qu'en 2022, l'année la pire.

Dans la province de Castille et Léon, sept personnes ont été hospitalisées après avoir été blessées, dont quatre sont dans un état critique, ont indiqué les autorités. Au total, les incendies ont fait deux victimes.

Balkans

Plusieurs pays des Balkans luttaient toujours mercredi contre des dizaines d'incendies.

En Albanie, des incendies hors de contrôle sévissaient dans le centre et le sud du pays.

Au Monténégro, un soldat qui participait à la lutte anti-incendie est mort et un autre a été blessé dans l'accident de leur camion-citerne.

France

Dans le sud de la France, la vigilance restait maximale pour éviter toute réactivation de l'incendie gigantesque qui a parcouru 16'000 hectares avant d'être maîtrisé dimanche dans le département de l'Aude.

Mais des alertes rouge canicule ont été déclenchées dans le centre-est du pays assommé par une intense vague de chaleur. Des informations mercredi en fin de journée du magistrat chargé de l'enquête laissaient penser à une source criminelle.

Italie

La situation s'est améliorée sur le front des incendies, le feu sur les flancs du volcan, le Vésuve, qui avait projeté des nuages de fumée au-dessus de Naples (sud) ayant été maîtrisé au bout de cinq jours.

Turquie

Plusieurs foyers attisés par le vent ont été signalés mercredi en Turquie.

Le ministre de l'Agriculture a signalé la mort d'un ouvrier forestier dans l'accident de son camion-citerne dans la région d'Osmaniye (sud), portant à quinze le nombre de victimes tuées en luttant contre les feux de forêts depuis la mi-juillet.

Les pompiers luttaient contre un nouveau foyer à Canakkale (ouest), le long du détroit des Dardanelles.